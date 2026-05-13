La Xunta evita dar explicaciones en el Parlamento sobre las causas del incendio de Oímbra

Lavandeira jr | EFE

El director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco Gutiérrez, evitó responder este mediodía en el Parlamento gallego sobre las causas del incendio de Oímbra, el segundo más devastador en la historia de Galicia y que en agosto del año pasado arrasó más de 22.000 hectáreas, casi la mitad de superficie arbolada. El alto cargo de la Xunta, que comparecía para dar cuenta de las novedades del Pladiga para este año, se enfrentó al final de la comisión a una pregunta del BNG, concretamente del diputado Secundino Fernández, que le planteó qué hacía una máquina de la empresa pública Seaga en labores de desbroce en una zona de alto riesgo y cuando estaba prohibido. En su respuesta, llena de datos técnicos, el director xeral se remitió a defender el tiempo de reacción de la Xunta y, sobre todo, a poner el foco en las adversas condiciones meteorológicas de la fatídica jornada del 12 de agosto: calor extremo, baja humedad y viento. La respuesta no dejó satisfecho al diputado nacionalista, que reclamó respeto a la Cámara y a las labores de control político, más allá de que se trate de un asunto judicializado. Sobre el incendio de Oímbra persiste la duda de quién mandó desbrozar aquel día. La jueza ha citado a declarar a la alcaldesa del PP y mantiene como investigado a un trabajador. En la réplica al diputado del Bloque, el alto cargo de la Xunta recordó que este proceso sigue abierto y que habrá que esperar a su finalización para dirimir responsabilidades.

En su intervención en el Parlamento gallego, el director xeral ha situado la experiencia ante los graves incendios del verano del 2025 en Galicia, que afectaron a más de 118.000 hectáreas, como «unha advertencia, pero tamén unha oportunidade» para «fortalecer a resposta común» ante el fuego, algo que la oposición considera que no se ha hecho en el Pladiga para este año. Manuel Francisco Gutiérrez ha definido el Pladiga 2026 como «unha estratexia integral» frente a las nuevas circunstancias de fuegos «de maior intensidade, que suman simultaneidade e intencionalidade». Para el BNG y el PSdeG, sin embargo, este plan no solo ha sido aprobado con retraso, en el pasado mes de abril, sino que es la muestra de un «modelo agotado» de la Xunta, que en lugar de dedicarse a mejorar y planificar la lucha contra los incendios lo que hace es «normalizar a catástrofe».

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Por su parte, el responsable de la Xunta insistió en que lo sucedido el verano pasado es una advertencia de la vulnerabilidad de Galicia ante incendios que son cada vez más extensos y más violentos, pero también una oportunidad para articular una respuesta común que pasa por dignificar el medio rural, gestionar mejor los montes y proteger con mayor eficacia la vida de las personas, los bienes y el patrimonio natural.