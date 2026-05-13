La ciencia mira al pasado para luchar contra los grandes incendios

Imagen de archivo del incendio del pasado verano en Oímbra y Monterrei ALEJANDRO CAMBA

Lo están haciendo en países como Estados Unidos y Canadá, donde los servicios de extinción y prevención de incendios utilizan la asesoría de pueblos indígenas como los Klamath, en Oregón, o los Yurok, en California, para la puesta en práctica de técnicas tradicionales como los fuegos controlados. También es una de las recetas que propone el proyecto FIREPOCTEP+, una iniciativa coordinada por el investigador y profesor de la Universidade de Vigo, Juan Picos, en la que cooperan España y Portugal. Es integrar el conocimiento tradicional de las comunidades locales en la estrategia de prevención de los grandes incendios forestales. Esta combinación permite, a su vez, preservar la identidad cultural de esas zonas amenazadas por el abandono.

Los mecanismos propuestos van desde el pastoreo o el uso de cortafuegos verdes a la utilización del fuego técnico y la renaturalización o rewilding, una técnica que aunque a priori pueda parecerlo, nada tiene que ver con el abandono del monte.

En Galicia existen varios ejemplos que demuestran que el pastoreo funciona como fórmula para reducir el combustible presente en los montes. Se ha visto en incendios como el que afectó el mes pasado a la comunidad de montes de Padróns, en Ponteareas. Después de los incendios del 2017, se puso en marcha en esa misma zona una ganadería con vacas cachenas y asturianas. Aunque el fuego volvió a acechar la vecina aldea de O Galleiro, en Pazos de Borbén, esta vez las vacas bomberas se quedaron sin comida, pero lograron salvar las casas.

Otra de las soluciones que se deslizan en el informe son los cortafuegos verdes. También llamados zonas de amortiguación, son una solución basada en la naturaleza que implica plantar, o dejar que se regeneren de forma natural, en áreas de mayor humedad, especies que puedan ser menor vulnerables al fuego y hacer más heterogéneo el paisaje. Sobre todo en el entorno de infraestructuras críticas o áreas urbanas. Pero es que además pueden dar un impulso económico a los pueblos. Un ejemplo que destacan en el estudio es lo que han hecho en el Valle del Árrago, en Extremadura, donde se han puesto en marcha cortafuegos productivos basados en castaño. El problema, el mantenimiento continuo o el choque con otros usos del suelo.

En esta misma línea está lo que se conoce como renaturalización del monte. Según se indica en el estudio esto permite que el monte recupere un aspecto más diverso restaurando el equilibrio ecológico, incluso a través de la recuperación de especies de fauna silvestre.

Y después están las quemas técnicas o prescritas, que ya se usan en Galicia. Entre los beneficios de este tipo de fuego que destacan en el trabajo está la reducción de la cantidad de combustible disponible en el monte, el mantenimiento de los ecosistemas que están adaptados al fuego, la mejora del sotobosque, la mejora de la capacidad de la carga del ganado para regenerar pastos, fomentando el empleo rural, el mantenimiento de las formas de vida tradicionales y la combinación del conocimiento tradicional de los pastores con la experiencia científica generada en las aulas para crear una estrategia largo plazo.

Pero su uso correcto en términos ambientales y de seguridad requiere una capacitación especializada y la aceptación social por parte de la población. Ahí la formación del personal juega un papel fundamental. De hecho, en el informe se destacan entrenamientos como el realizado en Viseu Dão Lafões o el Alto Minho.

El proyecto FIREPOCTEP+ está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea, dentro del marco del programa de cooperación transfronteriza Interreg VI-A España - Portugal (POCTEP) 2021-2027. Además, está promovido por un consorcio en el que participan la universidades de Vigo, Évora, Huelva, Extremadura y Córdoba; la Consellería do Medio Rural, la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Extremadura y la Junta de Extremadura; la Diputación de Ávila, y varias comunidades Intermunicipales de Portugal (CIM Alto Minho, CIM Região de Coimbra, Viseu Dão Lafões y AMAL), la CCDR Algarve; la Fundación Empresa Universidade Galega (Feuga), EnergyLab y Finnova.

El proyecto FIREPOCTEP+ está en fase de finalización pero la continuidad de sus actuaciones estaá garnatizada ya que estos días ya ha sido lanzado el FIREPOCTEP AVANZA que será coordinado por la CIM Region de Coimbra hasta el 2028.