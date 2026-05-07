Medio Rural recalca que mas del 70% de los fuegos de agosto fueron intencionados

El director xeral de Montes en la charla en Madrid Medio Rural

El director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco, ha presentado en la Universidad Politécnica de Madrid las claves del reforzado Plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia (Pladiga) para el presente año. Durante la clausura de las jornadas sobre lecciones aprendidas en incendios forestales, el representante de la Consellería do Medio Rural detalló una estrategia que apuesta decididamente por la tecnología y la anticipación tras un 2025 marcado por condiciones climatológicas extremas, especialmente en la provincia de Ourense. Aquella campaña estuvo definida por una sequía severa, pero también según los datos de la Unidad de Investigación de Incendios Forestales (UIFO) facilitados por Medio Rural, más del 70 % de los fuegos registrados el pasado agosto fueron provocados, presentando además el reto de la simultaneidad de focos.

Para combatir esta situación, la actualización del Pladiga para el 2026 introduce hitos tecnológicos como la ampliación en un 30 % de la red de videovigilancia en los montes gallegos y la integración de la Inteligencia Artificial en el sistema de gestión interna, sumando además el lanzamiento de una nueva aplicación móvil para que los ciudadanos puedan alertar de incendios en tiempo real. En el apartado de recursos humanos y materiales, la mejora es sustancial: la Unidad de Directores de Extinción (UDEX), especializada en grandes incendios, crece de 6 a 15 miembros, se incorporan 42 nuevas brigadas para la época de alto riesgo y se refuerza la flota con 16 bulldozers adicionales, dos aviones de carga en tierra, un helicóptero pesado y una aeronave de coordinación.

La prevención se consolida como el eje vertebrador de la Consellería, con el objetivo de actuar sobre cerca de 34.000 hectáreas mediante cortafuegos, desbroces, mejora de pistas y quemas prescritas. En este ámbito, destaca el nuevo convenio de gestión de biomasa con la empresa pública Seaga, que cuenta con un presupuesto anual de 25 millones de euros —el doble que el ejercicio anterior— y al que ya se han adherido 295 ayuntamientos, priorizando el apoyo a los municipios de menos de 10.000 habitantes para el cumplimiento de sus obligaciones de limpieza de fajas secundarias. Estas medidas buscan dotar a Galicia de una mayor resiliencia ante incendios de alta velocidad e intensidad, como el analizado técnicamente en estas jornadas sobre el caso de Larouco, donde la compleja orografía y la dispersión poblacional extremaron la dificultad de las labores de extinción.