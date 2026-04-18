«La gente debe involucrarse para que las aldeas resistan mejor al fuego»

Ocho meses después de aquel fatídico sábado de junio del 2017 en el que se desató en Pedrógão Grande (Portugal) el peor incendio de la historia de la Península, un grupo de investigadores publicó un

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