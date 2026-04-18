«La gente debe involucrarse para que las aldeas resistan mejor al fuego»
REDACCIÓN
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La profesora e investigadora de la Universidad de Oporto experta en incendios forestales, Fantina Tedim, dice que en un incendio extremo no funcionan los recursos de extinción19 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Ocho meses después de aquel fatídico sábado de junio del 2017 en el que se desató en Pedrógão Grande (Portugal) el peor incendio de la historia de la Península, un grupo de investigadores publicó un