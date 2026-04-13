El plan contraincendios de la Xunta costará casi un 20 % más, hasta alcanzar los 213 millones

Incendios forestales en O Courel, en agosto del 2025. ALBERTO LÓPEZ

La Xunta aprobó este lunes de forma definitiva el Plan de prevención e defensa contra os incendios forestais (Pladiga) del 2026, que cuenta con un presupuesto de 213 millones de euros, un 18,5 % más que el año pasado.

El plan, que ya había pasado de forma inicial por el Consello de la Xunta y ha recibido el visto bueno del Consello Forestal, incluye actividades de prevención en una superficie de 33.880,41 hectáreas, incluyendo cortafuegos, fajas auxiliares, mejora de pistas forestales y quemas prescritas. Además Medio Rural cuenta con un convenio para la gestión de biomasa al que se destinan 25 millones, el doble que en el 2025.

El documento también prevé un refuerzo de los medios materiales y humanos. La Unidade de Directores de Extinción, especializada en grandes incendios, pasará de 6 a 15 miembros. También se incorporarán 42 nuevas brigadas de cuatro personas que reforzarán el dispositivo en la temporada de alto riesgo de incendios.

El operativo estará compuesto en total por más de 7.000 profesionales, contando el personal de la Xunta y adscrito a otras Administraciones.

El Gobierno gallego prevé además la incorporación de 16 nuevos bulldozers para las tareas de prevención y dos bases para medios aéreos en Lalín y Valga. Además se incorporarán dos aviones de carga en tierra, uno de coordinación y un helicóptero pesado. En total, 24 aparatos dependerán de la consellería, a los que se sumarán los medios del Gobierno central. En tierra, la Xunta y los concellos desplegarán 380 motobombas y vehículos pesados.

La a red de videovigilancia se ampliará en un 30 %, hasta alcanzar 241 cámaras en 111 localizaciones. También se implantará inteligencia artificial para detectar de forma automática e inmediata humo y focos iniciales de fuego. También se creará una aplicación móvil, complementaria al 085, para que la ciudadanía pueda alertar sobre cualquier incendio. Además, se desplegarán tres drones de vigilancia de última generación para zonas de difícil acceso.

Además, la Xunta ha ampliado su colaboración con las mancomunidades de la provincia de Ourense, que el año pasado fue la más afectada por los incendios, para conformar seis nuevas brigadas de lucha contra los incendios. En total serán 22, que se distribuirán por seis mancomunidades: O Ribeiro, Terra de Celanova, Comarca de Verín, Comarca do Carballiño, Comarca de Ourense e Santa Águeda. Las seis de reguerzo se desplegarán en las dos últimas, que contarán con cuatro y dos brigadas más, respectivamente.