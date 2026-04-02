Las quemas agrícolas continúan prohibidas hasta nuevo aviso

Imagen de archivo de una quema agrícola P. V.

La realización de quemas agrícolas quedó prohibida en Galicia el pasado 25 de marzo, un día después de que lo anunciara Medio Rural. Y continúa vigente. La razón es que las condiciones meteorólogicas y los indicadores en los que se basan los técnicos para calcular el riesgo de incendio determinan el dificil control de estas actuaciones realizadas por particulares. Pero hasta cuando están permitidas hay que cumplir la norma relativa a la realización de quemas agrícolas en la comunidad gallega y adoptar las medidas adecuadas. No solo llega con hacer la comunicación a la Xunta, hay que vigilar el fuego y dejarlo bien apagado al menos dos horas antes de que caiga la noche. De hecho, según informó ayer la Consellería do Medio Rural, tres incendios registrados el pasado marzo, justo antes de que quedaran suspendidas las quemas, tuvieron como origen una quema de restos agrícolas realizadas «sen as medidas de seguridade precisas».

Desde este departamento de la Xunta avanzaron en un comunicado que agentes del Grupo de Investigación de Incendios de la Unidade de Policía Nacional Adscrita de Galicia (UPA) en Ourense y Santiago «esclareceron un incendio forestal rexistrado o 22 de marzo no concello de Boborás e outros dous que se desenvolveron os días 23 e 24 de marzo en Boiro [estes últimos con la colaboración de la Unidad de Investigación de Incendios Forestais (UIFO) de la Consellería do Medio Rural].

No olvidan desde este departamento de la Xunta apelar a la prudencia para evitar incendios foestales. Recuerdan qu elos ciudadanos tienen el número gratuíto 085 al que pueden llamar en caso de detectar algún fuego forestal, pero además hay un número de teléfono anónimo para denunciar cualquier actividad sospechosa: el 900 815 085.