Propietarios forestales de Lugo reclaman más facilidades para sustituir sus pinos por eucaliptos

Maruxa Alfonso Laya
m. alfonso REDACCIÓN / LA VOZ

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Imagen de un pino afectado por la banda marrón en el interior de la provincia de Lugo
Imagen de un pino afectado por la banda marrón en el interior de la provincia de Lugo Óscar Cela

Consideran que la instrucción anunciada por Medio Rural deja fuera a los que cortaron sus plantaciones y supone un «viacrucis procedimental» para los restantes

27 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Si hay una zona de Galicia donde la afectación del hongo de la banda marrón en los pinares es evidente ese es el centro de la provincia de Lugo. Allí, los propietarios «levan anos esperando

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