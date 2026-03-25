Una mortalidad real del 25 % por banda marrón será motivo para poder sustituir el pino por eucalipto

Cómo se podrá justificar que una plantación tiene una afectación severa por el hongo de la banda marón y, por lo tanto, puede acogerse a una de las dos excepciones que establece la moratoria del eucalipto

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