Una mortalidad real del 25 % por banda marrón será motivo para poder sustituir el pino por eucalipto

Maruxa Alfonso Laya
m. alfonso REDACCIÓN / LA VOZ

FORESTAL · Exclusivo suscriptores

Medio Rural publicará durante los próximos días el procedimiento que regulará las dos excepciones a la moratoria que pesa sobre esta especie forestal

26 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Cómo se podrá justificar que una plantación tiene una afectación severa por el hongo de la banda marón y, por lo tanto, puede acogerse a una de las dos excepciones que establece la moratoria del eucalipto

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