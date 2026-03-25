Una mortalidad real del 25 % por banda marrón será motivo para poder sustituir el pino por eucalipto
REDACCIÓN / LA VOZ
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Medio Rural publicará durante los próximos días el procedimiento que regulará las dos excepciones a la moratoria que pesa sobre esta especie forestal26 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Cómo se podrá justificar que una plantación tiene una afectación severa por el hongo de la banda marón y, por lo tanto, puede acogerse a una de las dos excepciones que establece la moratoria del eucalipto