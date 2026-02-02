Casi 5.800 aspirantes para las pruebas físicas y visuales para personal contra incendios

Imagen de archivo de personal contra incendios solventando un incendio forestal en la zona de San Xoan de Esmelle (Ferrol). ANGEL MANSO

El Diario Oficial de Galicia (DOG), publicó este lunes la resolución de la Consellería de Medio Rural en la que se publica la relación de aspirantes que deberán realizar las pruebas físicas y visuales de los integrantes de las listas de determinadas categorías del servicio de prevención y defensa contra incendios forestales. En total están convocadas 5.795 personas y la relación puede consultarse en la dirección electrónica.

Los aspirantes deberán presentar en el plazo de cinco días hábiles —a partir de este martes— un certificado médico oficial que acredite que no padecen una enfermedad o una discapacidad que les impida realizar una prueba de esfuerzo. Las pruebas visuales serán en la Escuela Gallega de Administración Pública (EGAP) los próximos 9, 10 y 11 de febrero. Consiste en la evaluación de la agudeza visual alejada en los dos ojos y de la visión cromática, mediante un dispositivo tipo «Visiotest»— un equipo portátil de cribado visual diseñado para una evaluación rápida de los principales parámetros de la función visual— o equivalente. El resultado será de apto o no apto.