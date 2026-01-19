Medio Rural inicia la limpieza de fajas secundarias contra los incendios con 6 millones de euros

Desalojo de viviendas por los incendios en Vigo y su entorno Mercedes Moralejo

La Consellería de Medio Rural invertirá seis millones en euros en los trabajos de limpieza de fajas secundarias —el entorno de los núcleos habitados— para combatir incendios forestales. Los trabajos se desarrollarán mediante un acuerdo con la empresa pública Seaga.

El acuerdo fue avalado hoy lunes por el Consello de la Xunta y se divide en doce lotes que permitirán a la firma actuar en todo el territorio gallego. En concreto, dos lotes son para la provincia de Lugo, tres para A Coruña, otros tantos para Pontevedra y cuatro para Ourense, que sufrió lo peor de la oleada de incendios del pasado agosto.

Según los datos de la Xunta, los fondos permitirán actuar en cerca de 1.900 hectáreas y cubrirán unas 37.000 parcelas en los ayuntamientos que se sumen al convenio. Deberán hacerlo de forma individual, ya que no se cerró un acuerdo con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp). El plazo para hacerlo está abierto, porque el convenio se publicó en el DOG el 29 de diciembre.

La Xunta recuerda que se ha aumentado el presupuesto hasta los 25 millones de euros anuales, con una partida específica para limpieza de fajas de diez millones anuales. Otra de las novedades es que se intentará reforzar el apoyo a los concellos de menos de 10.000 habitantes y particulares, y también la ejecución subsidiaria de los trabajos si no se ejecutan.