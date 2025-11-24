Rueda lamenta «o erro» en las enmiendas sobre el eucalipto y trabajan en encaje legal: «Non é tan sinxelo»

XOAN A. SOLER

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha lamentado el «error» de los populares gallegos que no presentaron a tiempos las enmiendas que tenían previsto para una mayor flexibilización en la moratoria del eucalipto durante la tramitación de la ley de acompañamiento a los presupuestos gallegos del 2026, si bien explica que se trabaja en una «fórmula» legal para que se lleven a cabo esta modificaciones. «Non é tan sinxelo», reconoce.

A preguntas de la prensa tras el Consello de este lunes, el titular del Gobierno gallego ha explicado que «foi un erro», «ás veces se cometen», pues «errar é de seres humanos». «Gustaríame que non se tivera producido», ha afirmado, por lo que se busca «unha solución».

Hace un mes, la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, anunció que se permitiría replantar a propietarios hasta el 75% de una plantación de eucaliptos en otro terreno de su propiedad para promover la eliminación de una parte de la masa de eucaliptales, algo que se incluye en el propio proyecto de ley de acompañamiento que apunta a que esta medida tenía una intención «restrictiva» sobre la superficie original. Sin embargo, los populares querían enmendar esta cuestión para fijar que se podrán replantar hasta el 100% de los eucaliptos que tenían en caso de hacerlo en una finca de su propiedad, cuestión que no llegaron a registrar en plazo para su tramitación.

Al respecto, Rueda indica que «as regras de tramitación de enmendas son as que son», por lo que se trabaja en el encaje legal para introducir estas medidas que defiende como «axeitadas» y «oportunas». «Veremos a fórmula de poder introducila, canto antes, pero dentro duns cauces, o que non vamos facer é saltarnos os procedementos e a normativa para enmendar este erro», agrega. Asimismo, ha dicho «lamentou sinceramente as consecuencias» que pueda tener este error, ya que se asegura que los cambios introducidos son de la mano del sector.