El BNG llevará al Parlamento la polémica supresión de la Axencia Galega da Industria Forestal

eliseo trigo | EFE

El pasado mes de abril el Diario Oficial de Galicia (DOG) publicó la extinción de la Axencia Galega da Industria Forestal (XERA) «por la asunción de sus fines y objetivos por la Consellería de Economía e Industria a través del correspondiente órgano de dirección, que dependerá de la Secretaría General de Industria y Desarrollo Energético. Mientras no se produzca la extinción, la Agencia estará adscrita a la Consellería de Economía e Industria», como recoge el DOG. La noticia cogió por sorpresa a todos los que componen la cadena forestal-madera generando gran inquietud en el sector dados los logros alcanzados por la agencia desde su creación en el 2017. Aunque de momento la XERA no se ha extinguido, el asunto será llevado al Pleno del Parlamento gallego por el BNG. Al menos es lo que ha avanzado este jueves la formación nacionalista en un comunicado en el que indica que su responsable de Montes e Industrias Forestais, Montserrat Valcárcel, «pedirá explicacións no vindeiro pleno do Parlamento Galego pola supresión da Axencia Galega da Industria Forestal (XERA) da Consellería do Medio Rural».

En la nota de prensa, la diputada nacionalista argumenta que la XERA. creada en el 2017, «contaba co consenso do sector de estar albergada nunha única consellería, na que se xestionaba todo o monte». De ahí que su inquietud es saber «por que se suprime e por que se levan todas as súas competencias á Consellería de Industria».

En la exposición de motivos de la pregunta el BNG dice que entre los objetivos de la agencia está el de «mellorar a competitividade e a innovación das empresas forestais, incentivar o deseño de produtos derivados do sector, na procura de solucións estruturais verdes que contribúan co ambiente. Favorece ademais á creación de emprego de calidade no medio rural e incentiva a mellora da formación do persoal forestal».