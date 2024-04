Malestar en el forestal gallego por «la sorprendente» eliminación de la Axencia Galega da Industria Forestal

Óscar Cela

La extinción de la Axencia Galega da Industria Forestal (XERA), organismo que echó a andar en el 2017, cogió el miércoles «por sorpresa» a todos los eslabones de la cadena de uno de los sectores, el forestal-madera, con mayor potencial de crecimiento en Galicia. Pese a ser un activo todavía a medio explotar, las cerca de 1,5 millones de hectáreas de superficie arbolada que hay distribuidas por toda la comunidad tienen un valor de unos 42.986 millones de euros,y es un sector, el de la la industria forestal y de la madera, que en el 2022 facturó 2.700 millones de euros.

La Xunta confirmó este jueves que, tal y como pone el decreto publicado en el Diario Oficial de Galicia (DOG) del miércoles, los objetivos y fines de la agencia serán asumidos por «un órgano de dirección» dependiente de la Secretaría Xeral de Industria y Desarrollo Energético. El cambio a una dirección general (ya no como agencia), dicen, es una «reorganización das competencias do sector, pero o forestal segue sendo prioritario para a Xunta». Sin embargo, tanto la Asociación Forestal de Galicia (entidad que representa a los dueños del monte) como Lugomadera (colectivo que engloba a los empresarios de primera transformación de la provincia de Lugo) lamentan que la decisión de eliminar la XERA no se haya consultado con el sector porque, como coinciden, en lugar de extinguir la agencia, «lo que habría que hacer es reforzarla, en vista de todo lo que se ha conseguido en la cadena forestal desde que esta echó a andar en el 2017».

Desde el Clúster da Madeira e o Deseño de Galicia han solicitado una «reunión urgente» con las Consellerías de Economía e Industria y la de Medio Rural para saber «cuál es la estrategia que tiene la Xunta para acabar de desarrollar los programas pendientes como el Plan Forestal, Inventario Forestal, Plan Estratégico de la Industria Forestal-Madera...». Una vez conocidas las explicaciones, añaden fuentes del Clúster, «todas las asociaciones de la cadena de valor haremos un análisis conjunto después de obtener las explicaciones correspondientes en las entrevistas solicitadas».

Desde la Federación Empresarial de Aserradores y Rematantes de Maderas de Galicia (Fearmaga) están a «la expectativa». Su presidente, Elier Ojea, dijo que han solicitado también una reunión con los representantes de ambas consellerías para que les trasladen los planteamientos que tendrá ese nuevo órgano que sustuirá a la XERA: «Conocen nuestras necesidades; esperamos que se continúe la línea de promoción del uso de la madera porque como ya ha dicho Europa esté es el momento de la madera».

Y fuentes del sector universitario relacionadas con la investigación en materia forestal también mostraron su sorpresa ante «un cambio totalmente inesperado, dados los logros alcanzados dentro de la cadena forestal-madera de Galicia de la mano de la Axencia Galega de la Industria Forestal».

El director de la Asociación Forestal de Galicia, Francisco Dans, recuerda que «hace unos años logramos que todo el sector que compone la cadena forestal-madera estuviera articulado en una única consellería. Gracias a la creación de la Axencia Galega da Industria Forestal se crearon sinergias que fueron muy favorables para todo el sector y, de hecho, estábamos muy cerca de concretar una iniciativa público-privada para reforzar el I+D en toda la cadena forestal. Todo ello fruto de la cercanía de todos los eslabones de la cadena, lograda gracias al trabajo de la XERA. De hecho, que en Galicia se fabrique CLT es un logro de ese buen entendimiento entre el sector público y privado promovido por la agencia, igual que la Fundación Arume. Por eso, no entendemos una decisión que, a priori, supone un gran paso atrás para el sector».

Desde Lugomadera, su gerente Nuria Rodríguez Arias destaca que «XERA foi clave no desenvolvemento do sector forestal-madeira dende que se constituiu no 2017 a ta hoxe». Cuenta que «promocionou e fixo divulgación do sector, impulsou a súa mecanización, apostou pola construcción en madeira en liña cos novos movementos que se están impulsando na UE como a New Bauhaus, apostou pola seguridade e saúde laboral dos traballadores forestais, coa súa intermediación logrouse un maior presuposto para que as empresas forestais e a industria de primeira e segunda transformación puideran invertir en continuar mellorando os seus procesos e innovando». Además, añade que «dende que nos últimos anos a área de recursos e a área de industria están baixo o mesmo paraugas, axilizáronse tódolos procesos de xestión e iniciativas plantexadas dende o sector. Por non falar dos grandes profesionais que traballan na axencia, grandes coñecedores do que pasa no sector». Tras la sorpresa que les ha dado el decreto publicado en el Diario Oficial de Galicia, ahora todo el sector está a la espera de ver qué pasará.