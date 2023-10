Presidente de la Fundación Arume: «Se coníferas e frondosas son rendibles a xente non vai plantar eucalipto»

MARCOS MÍGUEZ

O presidente da Fundación Arume, José Carballo, ten moi claro que a mellor forma de combater a presenza do eucalipto en Galicia e conseguindo que outras especies, coma as coníferas e as frondosas, sexan igual de rendibles. Porque, no momento en que isto suceda, «a xente non vai ter a necesidade de plantar eucalipto», argumenta. O problema é que Galicia non conta con tradición no aproveitamento forestal de frondosas e coníferas, «pero non se pode pensar que se poden ter 600.000 ou 800.000 hectáreas, que é un terzo da superficie forestal galega, dedicada a paisaxe de carballos e castiñeiros sen conseguir un valor económico», insiste. A construción en madeira estrutural, cuestión arredor da que xirará o encontro Piñeiros 23, que a fundación organiza o próximo 10 de outubro en Santiago, constitúe unha clara alternativa para poñer en valor esa madeira de coníferas e de frondosas.

—Este ano presentáronse os primeiros datos do inventario forestal de Galicia, algo que levan anos reclamando. Confirma que a situación do monte é como se pensaba?

—Reflicte o que nos temíamos, que é que hai algo de aumento no eucalipto e unha perda importante da superficie forestal de coníferas. Temos que ter en conta que a industria forestal galega e a europea en xeral está moi baseada nas coníferas. As tres cuartas partes dos empregos e do que achega este sector ao PIB faino a industria que transforma as coníferas en Galicia. E estamos preocupados porque hai unha superficie de coníferas e de frondosas sen valor económico, sen xestión forestal, sen aproveitamentos máis que certa biomasa para churrasco.

—Ese é un dos grandes problemas do sector forestal galego, non?

—É un dos grandes problemas de Galicia. Nunha conferencia recente salientaba a importancia da cadea de valor da industria forestal se a comparas co resto das autonomías españolas. Galicia pode presumir de ter superficie forestal, pero se a comparas con Baviera, que ten unha superficie forestal similar, aquí a industria factura 2.000 millóns de euros e alá 30.000 millóns. Isto é así porque teñen unha industria de transformación química e outra da construción con madeira estrutural. Pero sobre todo, porque a Selva Negra alemaña ten un bosque de coníferas moi ben xestionado e capitalizado ao longo dos últimos 400 anos. Mentres que a situación das frondosas en Galicia tradicionalmente non ten valor económico, e iso que é a metade de superficie forestal galega.

—Recentemente o Consello Galego da Cultura emitía un informe dos danos que o aproveitamento madeireiro lle estaba a causar ao patrimonio natural.

—Hai unha serie de conceptos na sociedade galega e nos organismos institucionais respectables, que deben de ser analizados con máis desapaixonamento. Sobre todo agora que temos un inventario forestal obxectivable e demandando durante moito tempo. Está elaborado con criterios de sostibilidade e permite ir mirando mes a mes como evoluciona Galicia. Fai falla unha reflexión e debate sereno. Non se pode eucaliptizar Galicia, neso estamos todos de acordo. Pero non se pode pensar que se poden ter 600.000 ou 800.000 hectáreas, que é un terzo da superficie forestal galega, dedicada a paisaxe de carballos e castiñeiros sen conseguir un valor económico. Porque quen mantén e xestiona todo isto? Quen mantén un parque natural de 800.000 hectáreas para desfrute dos urbanitas? Os propietarios a costa do seu peto? Estásenos pedindo un bosque idílico, que alguén ten que custodiar e xestionar sen que os propietarios teñan un retorno económico e iso é unha utopía. Se non hai valor económico vai haber abandono e se hai abandono, hai selvas e incendios. Temos que permitir unha xestión sostible de toda a superficie forestal, con biodiversidade e na que estean todas as especies.

—Como avanza a construción en madeira estrutural en Galicia?

—Imos moi lento e, en volume xeral, estamos nunha cota simbólica. Outras comunidades, como Cataluña, País Vasco ou Navarra lévannos por diante dez ou quince anos. Calquera país europeo está en cotas do 20 ou 30 %. Confiamos no maridaxe, na integración co aceiro e co cemento, que é co que se está facendo o 90 % da construción en España. Nos últimos cen anos, a maneira de construír as casas cambiou moi pouco e a construción en cemento e formigón ten un desafío, que é a industrialización. O seu segundo problema é a pegada de carbono. A madeira ven resolver eses dous problemas, porque sae de fábrica lista e aforra unha barbaridade de tempo e de custes. E ten un balance de emisións negativo.

—Nos últimos meses estamos vendo que cae o prezo da madeira. É algo conxuntural?

—A madeira vai ter o mesmo ciclo ca economía en xeral. Neste momento hai certa ralentización da demanda. Pero foi o eucalipto o que máis baixou, ata nove euros, mentres que o piñeiro só caeu entre tres e catro euros e a súa rolla segue a pagarse moi ben. É certo que hai unha ralentización pola guerra de Ucraína e a suba de tipos, que frean a construción. Pero ninguén pensa que isto sexa un ciclo a longo prazo nin que esas baixadas vaian durar máis dun semestre. Todos esperamos que sexa un ciclo curto.

—Están notando que a xente planta cada vez máis piñeiro en vez de eucalipto?

—Por suposto, estamos notando un relanzamento das plantacións de piñeiro, e aí é onde queremos chegar. Pero está pouco profesionalizado. O crecemento da madeira ten ciclos longos e queremos acurtalos. Neste momento, conseguir madeira de rolla de piñeiro tarda entre 25 e 30 anos e queremos acurtalo a 20 ou 22 anos. Estamos introducindo en Galicia toda a innovación que teñen os países punteiros. Creemos que esta é a maneira de axudar a Galicia, de que esta madeira compita co eucalipto. Que as coníferas e frondosas dean madeira con máis rendibilidade leva a que a xente non sinta a necesidade de plantar máis eucalipto. A Xunta xa fixo o que tiña que facer, e impuxo unha moratoria para o eucalipto. Entendemos que en Galicia hai produción de eucalipto suficiente para atender a demanda da industria. Pero os propietarios precisan que lles deamos unha alternativa rendible, igual co eucalipto. Isto se está facendo xa coas coníferas e temos que seguir o mesmo camiño coas frondosas.

«Queremos levar ao monte galego unha xenética máis axeitada para producir madeira»

O próximo 10 de outubro, a Cidade da Cultura de Galicia acollerá unha nova edición do encontro Piñeiros, unha cita que xa é ineludible para todos os representantes da industria forestal-madeira e que, este ano, dará un maior protagonismo a Euskadi. A xornada comezará cunha charla do arquitecto David Chipperfield, fundador e presidente da Fundación Ría, e fará un percorrido polos edificios de baixo impacto con coníferas que se están a construír no sur de Europa. Tamén haberá un tempo para falar da mellora xenética do Pinus radiata, no que participarán investigadores asturianos e vascos. O papel da madeira noutros ámbitos, como os mobles, o viño, a arte e o turismo centrará o terceiro bloque de debate.

—A construción en madeira é unha desas formas de darlle valor á superficie forestal e diso van falar en Piñeiros 23.

—Nese encontro imos tratar os dous eixos polos que traballa a Fundación Arume. O primeiro é que queremos levar ao monte galego unha xenética moito máis axeitada para producir madeira para a industria que hai en Galicia e para a que poida vir. Queremos ter madeira máis resistente ao cambio climático e ás pragas, que acurte quendas e que permita producir máis. O outro eixo é como darlle valor a esa madeira, que hoxe vai, en gran parte, a utilizacións de pouco valor. Seguindo co exemplo de Baviera, a industria da construción de madeira estrutural facturou alí 7.000 millóns de euros. Queremos traer iso a Galicia. A construción en madeira aquí está despegando e queremos que a Xunta de Galicia incorpore, para toda a construción pública, un 20 % en madeira. Que todos os proxectos que levan axudas da Xunta incorporen tamén esa porcentaxe en madeira. Buscamos que a madeira sexa o elemento estrutural na construción desas 1800 vivendas que vai facer o IGVS.

—E en Piñeiros 23 poderemos ver varios exemplos do que se está facendo noutras zonas.

—Estamos buscando alianzas. O que traemos son obras exemplares e veñen a explicalas os seus promotores. Queremos que nos conten que lles levou a construír en madeira estrutural, cal é o relato que hai detrás... Traemos arquitectos de España e de Francia e a David Chipperfield, que acaba de recibir o «Nobel» de arquitectura. É un programa moi atractivo que busca mostrar o que se está facendo en materia de xenética e darlle á madeira de Galicia un alto valor.