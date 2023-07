La Asociación Forestal de Galicia rechaza las reclamaciones de propiedad sobre monte comunal

El frente abierto por la Plataforma Galega de Afectados polas Comunidades de Montes en defensa de las propiedades que les disputan las organizaciones forestales, no deja de generar reacciones. La del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, advirtiendo de que la nueva ley de montes tratará de dar una solución a dicho conflicto, ha suscitado el posicionamiento en contra de la Asociación Forestal de Galicia. La organización privada, que agrupa a particulares y comunidades de montes, advierte de que no cabe ya debatir que las parcelas que un día tuvieron calificación de suelo comunal lo sigan teniendo para siempre, independientemente de su destino actual o incluso si no albergan uso alguno.

«O presidente pon sobre a mesa un debate amplamente superado, tanto pola existencia de innumerable normativa en vigor que fai referencia a esa característica principal, como pola gran cantidade de xurisprudencia reafirmando ese carácter imprescritible, con ratificación posterior do Tribunal Supremo naqueles casos que chegaron a esa instancia», mantiene José Luis Campos, vicepresidente de montes vecinales de la organización forestal. Basa sus afirmaciones en el artículo 132 de la Constitución Española, que manifiesta que «la ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su desafectación», es decir, los blinda ante posibles ventas, así como subraya que nunca vence su consideración de comunal.

Sin competencias

Antes que el presidente de la Xunta, Medio Rural hizo pública esta semana su discrepancia respecto a las sentencias que niegan el título de propiedad a empresas y particulares asentados en terrenos disputados por las comunidades de montes que han dejado de tener uso forestal, o incluso ubicarse en zonas urbanizadas. Tanto a Medio Rural como al propio presidente gallego, la Asociación Forestal de Galicia les recuerda que Galicia debe de tener en cuenta la legislación estatal, que es de rango superior, y por tanto no se debe contravenir para no generar nuevos procesos legales.

Rueda aboga por dar en la nueva ley que prepara la Xunta «unha resposta que dea satisfacción a todos os afectados», pero también advirtió de que «se non é posible [el consenso] está a capacidade de gobernar e tomar decisións», señalando que tratará de avanzar igualmente en la regulación del monte comunal que ya no es usado como tal. La organización forestal, no duda en usar el término ocupación para identificar el uso que empresas y particulares hacen de los terrenos en disputa, aunque en muchos de ellos cuenten con escrituras e inscripciones oficiales en el Catastro. Mientras la Plataforma Galega de Afectados aboga por que se desclasifique como monte comunal los terrenos que ahora son parques industriales, urbanizaciones de viviendas o acojan infraestructuras., la asociación forestal llama a adecuar la ley para que independientemente del uso no pierda nunca su clasificación como comunal.