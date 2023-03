Un trabajador rumano muere en Pantón al ser alcanzado por un eucalipto durante una tala

Vehículo de la Guardia Civil que se desplazó al lugar en el que se produjo el accidente cedida

Un trabajador de nacionalidad rumana, de 49 años, murió este sábado en el municipio lucense de Pantón cuando participaba una tala de eucaliptos. El suceso se produjo sobre las 10 de la mañana en el lugar de Lornís, perteneciente a la parroquia de Frontón. El fallecido fue alcanzado de lleno por la copa de un árbol que acababa de ser cortado por un compañero. El golpe en la cabeza le causó la muerte inmediata.

Al igual que el otro operario que participaba en ese momento en la tala, la víctima del accidente laboral tenía su residencia en la localidad de A Estación, en el municipio de A Pobra do Brollón, también perteneciente a la comarca de Monforte. Desde su llegada a ese concello ambos realizaban trabajos como autónomos en cortas de madera y desbroces en diferentes lugares de la zona, por encargo de empresas y particulares. En esta ocasión, habían sido contratados por un aserradero de Ferreira, capitalidad del municipio de Pantón.

El accidente mortal tuvo lugar en una plantación de eucaliptos situada a unos trescientos metros de las casas más próximas del pueblo de Lornís. Al parecer, el fallecido estaba en una pista próxima al lugar de la tala afilando la cadena de la motosierra. Fue en ese momento cuando le alcanzó uno de los árboles. El 112 movilizó a una ambulancia en cuanto fue alertado del suceso, pero al llegar los servicios sanitarios solo pudieron certificar el fallecimiento del trabajador.

Según indicaron vecinos de Lornís, fue alcanzado por la parte superior del árbol mientras preparaba la motosierra para seguir trabajando. «Confiouse e pensaría que non chegaba ata el. Se estivese co compañeiro non lle pasaba», comentó uno de los que se acercaron al lugar del accidente. La tala se llevaba a cabo en un paraje próximo a la carretera LU-P-4103, que comunica la localidad de Ferreira de Pantón con el embalse de Santo Estevo do Sil.