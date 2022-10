Y pese a las miles de hectáreas forestales destruidas de manera negligente o dolosa, solo 21 personas se encuentran hoy en prisión, ya sea de forma preventiva o con una condena firme. No parece una cifra de esas con efectos disuasorios. Sobre todo después de unos meses de julio y agosto con los telediarios abriendo a toda pastilla con impactantes imágenes de montes ennegrecidos, haciendas humeantes, las lágrimas desesperadas de una legión de afectados... y compromisos políticos que generalmente no se cumplen. «En verano hay una gran sensibilización, luego desaparece», reflexiona Oberhuber.

450 investigados

Pero lo cierto es que el Seprona y los fiscales de Medio Ambiente no dejan de trabajar todo el año. Según la última memoria de la Fiscalía General del Estado, en el 2021, se investigaron o se detuvieron a 450 personas por su implicación en incendios forestales y hubo 109 sentencias condenatorias, la mayoría penas leves porque se trataron de negligencias sin intencionalidad, o de entre uno y cinco años de cárcel porque, aunque hubo intencionalidad, no hubo riesgo para la integridad física. Muy pocas fueron condenas que implicaron el ingreso directo en prisión. En Galicia se registraron algunos de los fuegos «con dolo» más sonados del verano. Y hay cuatro personas encarceladas, todas en prisión preventiva. Tres de ellos son jóvenes de 29, 26 y 19 años acusados de provocar diez incendios entre 2021 y 2022. En ese caso hubo «vandalismo puro y duro», como subraya la fiscal gallega de Medio Ambiente. Y el pasado 13 de septiembre ingresó en la cárcel una mujer de 58 años (la única de los 21 reclusos) como responsable de un incendio en la comarca de Verín (Ourense), que afectó a mil hectáreas y por el que cuatro personas tuvieron que ser hospitalizadas. Aún no ha sido juzgada, pero «a priori», opina Carmen Eiró, se enfrenta a una pena de prisión.