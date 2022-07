ALBERTO LOPEZ

«É impactante ver toda a superficie queimada aquí no Courel, pero agora é o momento de reflexionar e facer as cousas con senso ao tempo que se atende á emerxencia». Cristina Fernández, doctora en Biología e investigadora en el Centro de Investigación Forestal de Lourizán, es una de las personas que ayer estaban peinando los montes afectados por el incendio que arrasó 11.100 hectáreas en O Courel. Lo que están haciendo en la zona de Folgoso do Courel es evaluar el riesgo de que se produzcan arrastres o escorrentías, además de identificar aquellas zonas en las que es más urgente actuar para evitar que se produzcan esos daños. Sobre comenzar a pensar en repoblar las zonas afectadas o no, Cristina apela a la calma: «Hai que aproveitar agora para reflexionar e despois facer as cousas con algo de senso, ao tempo que se atende á emerxencia», dice. Y advierte que en zonas con pendientes o una orografía complicada como O Courel hay que tener precaución al actuar.

La gran emergencia ahora que el fuego está extinguido es hacer esa evaluación del riesgo para luego aplicar las medidas paliativas más adecuadas a cada zona.

Con recuperar un cuerpo

Y para explicar cómo es el proceso de recuperación usa como metáfora el cuerpo de alguien que se está recuperando de un accidente: «A recuperación non se fai igual en tódalas partes do corpo, nin tampouco se recuperan ao mesmo tempo porque hai zonas que están máis magulladas que outras». Ahora, como añade, en los montes quemados se está «nesa primeira fase do proceso de recuperación». En este análisis, todavía en proceso, ha podido observar por ejemplo que parte de las zonas que han ardido son áreas de maleza y matorral, «aínda que tamén ardeu algunha zona con pinos, uns queimáronse e outros non tanto».