La Xunta repercutirá a los propietarios de fincas sin limpiar los gastos del desbroce

El conselleiro de Medio Rural inspeccionando, junto a varios técnicos, los desbroces en Cualedro XUNTA

El conselleiro de Medio Rural. José González, dejó claro este lunes que la Xunta actuará directamente en aquellas franjas secundarias —la que se encuentran en los 50 metros más próximos a las viviendas— que los propietarios no han limpiado, para eliminar maleza y arbolado prohibido (pino, eucalipto y acacia) que en caso de un incendio forestal pueden suponer un peligro. Superado el plazo previsto por ley para que los dueños adecuaran estas fincas, y tras una inspección, Medio Rural ha comenzado a trabajar en aquellas que no se han desbrozado, concretamente en las localizadas en cuatro de los concellos que en los últimos años han sufrido los incendios más devastadores: los ourensanos de Cualedro y Monterrei, el coruñés de Carnota y el pontevedrés de Gondomar. A estos les seguirán A Gudiña y Lobios (Ourense) y As Nogais (Lugo).

Según explicó José González, además de la multa correspondiente, los propietarios de las fincas deberán pagar el dinero que costarán los trabajos de desbroce. «Todos debemos cumprir a lei co obxectivo de anticiparnos aos incendios forestais. Imos entrar nas fincas dos que non limparon en prazo, facer a limpeza cos medios da Xunta, e repercutirlles os custes. Trátase de previr», señaló en unas visita a Cualedro y a Monterrei. A estos dos concellos ourensanos, indicó, se destinarán 260.000 euros para gestionar unas 100 hectáreas de franjas secundarias que no están limpias.

El titular de Medio Rural recordó que, según los últimos datos aportados por el convenio de protección de las aldeas suscrito con la Fegamp y con Seaga —al que están adheridos 273 municipios—, más del 65 % de la superficie incluida en el acuerdo está libre de esa biomasa. Señaló que el número de parcelas inspeccionadas hasta el momento por parte de Medio Rural ronda el medio millón, de las que el 63 % están limpias de maleza. La superficie total revisada se aproxima a las 30.000 hectáreas.