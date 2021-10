La proliferación de incendios fuera del verano fuerza un cambio de ley para obligar a limpiar las fincas todo el año

MONICA IRAGO

No hay que fiarse de las DANA o gotas frías. Tampoco de un otoño demasiado seco. Lo que importa a la hora de dibujar una estrategia de prevención de incendios es una lectura detenida de datos sostenidos en el tiempo. Y cuando se habla de fuego, las cifras han de analizarse durante un período de, al menos, diez años para consolidar una tendencia. ¿Qué ha pasado entonces en el monte gallego desde el 2011? «A lo largo de la última década hemos observado como en torno a la tercera semana de octubre se produce un segundo pico de incendios. Podemos decir que la media registrada durante los últimos diez años en esa tercera semana es de 110», explica Manuel Rodríguez, director xeral de Defensa do Monte de la Consellería de Medio Rural.

El dato es la prueba de un cambio de estacionalidad de los fuegos en Galicia, que ya no se ciñen solo a los meses de máximo riesgo (julio, agosto y septiembre). Es decir, estos pueden atacar por cualquier flanco y no discriminan entre estaciones. Además, no hay que identificarlos como un fenómeno exclusivo de superficies forestales porque, como añade Rodríguez, «el rural tiene cada vez más combustible. Y no tanto en los montes como en el entorno de los pueblos. Donde antes podíamos encontrar hierba alta, ahora hay matorral o arbolado».

En este contexto, la próxima modificación de la Lei 3/2007 del 9 de abril de Prevención y Defensa contra Incendios Forestales, cambio incluido junto a los últimos presupuestos de la comunidad en el marco de las normas de acompañamiento de los Orzamentos, obligará a gestionar la biomasa en las franjas secundarias durante todo el año. Estos son los 50 metros en torno a núcleos poblacionales, viviendas u otro tipo de instalaciones que deban estar libres de maleza o árboles pirófitos como acacias o eucaliptos.