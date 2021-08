Destapando las fincas sin desbrozar: «Se trata de concienciar, no de multar»

VÍTOR MEJUTO

En la parroquia lucense de Roca, en Guitiriz, un cartel reza «Zona en supervisión: Prevención de incendios». Un equipo de la empresa pública Seaga está actuando. «A veces ver los chalecos amarillos y los carteles provoca efecto disuasorio y los propietarios se ponen a limpiar a todo gas», comenta Alejandro García Dacosta, técnico forestal de Seaga. Hace referencia al cumplimiento de la normativa en materia de gestión de la biomasa, que obliga a limpiar la maleza en las franjas de 50 metros en torno a viviendas y núcleos urbanos. Estamos en plena temporada de alto riesgo de incendios y, desde el 1 de julio y hasta el 30 de septiembre, la Xunta lleva a cabo un amplio abanico de medidas para prevenir el fuego y velar por que se cumplan las obligaciones de los propietarios.

Una de las funciones que desempeña Seaga es la de comprobar el estado de las denominadas zonas prioritarias. Esa labor la hacen a partir del 31 de mayo, fecha límite para que los propietarios desbrocen las fincas ubicadas en esas franjas de 50 metros.. Normalmente, dicha labor de comprobación se lleva a cabo durante el mes de junio, antes de que empiece la temporada alta de riesgo. Sin embargo, este año se ha extendido durante el verano a todos aquellos concellos que, adheridos al convenio entre la Xunta y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), soliciten voluntariamente la revisión de sus espacios.

VÍTOR MEJUTO

Nada más empezar el recorrido, no es complicado reparar en los detalles que determinan que una parcela está en mal estado. A simple vista, en los primeros metros, un cúmulo de troncos amontonados en mitad del terreno llaman la atención de uno de los supervisores del equipo que inspecciona la zona. «Esto es lo que hay que evitar», dice, mientras desbloquea una tableta —su herramienta de trabajo— para comenzar el procedimiento. «Es que, si prendiera, sería un peligro», añade con el tono de quien sabe que se trata de una obviedad, pero aún así ha tenido que luchar contra el fuego en situaciones derivadas de irregularidades como la que tiene delante, fácilmente evitables.

En todo momento se trabaja con la aplicación Xesbío, desarrollada por la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia en el marco del convenio anteriormente mencionado y donde se incorporan las actas de inspección. El proceso es sencillo: los supervisores van al terreno, realizan las revisiones pertinentes y cargan los datos en dicha plataforma, a través de la cual se avisa al concello y se generan las notificaciones que correspondan. A continuación, en caso de crear un parte negativo, se toman fotos para que quede constancia y los propietarios afectados no puedan negar lo ocurrido.

Todo este trámite se refleja en la pantalla de la tableta mientras los técnicos manejan la aplicación. En un principio, antes de que comience la inspección, solo aparecen los datos catastrales. «Primero hay que seleccionar si está o no gestionada», explica el supervisor, que puede elegir entre las opciones agrícola, ganadería, forestal u otros. Luego, la siguiente variable es el aprovechamiento del terreno según si en él hay especies de árboles prohibidos (pinos, eucaliptos y acacias), zonas frondosas, matorrales y, de nuevo, otros. «Como los troncos que tenemos aquí delante», explica.

Censo de zonas vulnerables

Con este procedimiento se consigue crear un censo de las zonas vulnerables frente al fuego y el estado en el que se encuentran. Aunque se asigna un coste al arreglo de la superficie afectada —siguiendo los precios públicos oficiales— y se notifica al propietario, «el objetivo no es multar sino concienciar», apunta el supervisor. Y se está consiguiendo, o al menos esa es la sensación que comparten técnicos y supervisores. «Desde el primer año que empezamos a hacer estas revisiones la gente actúa más», cuenta García Dacosta, que estima que al menos la mitad de los terrenos que visitan suelen estar correctamente gestionados.

Obviamente, los propietarios deben tomar las medidas pertinentes para garantizar su seguridad, la de sus vecinos y la del propio medio ambiente. Pero no hay que exagerar. «Aunque con que media finca se considere en mal estado ya valdría para tener una valoración negativa, un árbol aislado de especie prohibida no implica peligro», apunta el técnico forestal. «El problema viene cuando hay muchos, o se juntan varios factores de riesgo, y se produce el efecto escalera», añade, describiendo el fenómeno que se da cuando ramas bajas permiten que el fuego suba a árboles más altos. Aún así, estos terrenos no deben de convertirse en un lastre para sus dueños. «En una finca de Ribadeo que revisamos la semana pasada, donde el año pasado había eucaliptos ahora hay cerezos», añade uno de los supervisores.

Actualmente, hay 45 supervisores dedicándose a esta labor: los 15 que ya estaban trabajando sobre el terreno y 30 nuevos contratados para esta acción de refuerzo. Saben cuando han empezado, llevan ya tres semanas recibiendo peticiones y atendiéndolas, pero todos coinciden en que no podrían asegurar cuándo van a acabar. «Hay zonas y zonas. En Pontevedra es más difícil porque hay muchos minifundios, mientras que Lugo es más sencillo porque al ser zona agraria suele estar gestionado», expone el equipo.