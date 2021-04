El BNG alerta de un «frenesí» de plantaciones de eucalipto antes de la moratoria por un «efecto chamada»

non se entende que non estea feita a drede

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia E.P.

redacción 07/04/2021 17:11 h

El BNG ha alertado de «un frenesí» y un «bum» de plantaciones de eucalipto antes de que entre en vigor la moratoria anunciada por la Xunta para nuevas plantaciones de esta especie _prevista para mediados de junio_ debido a un «efecto chamada». Así lo han expuesto en una rueda de prensa recogida este miércoles, los diputados nacionalistas María González Albert y Xosé Luís Rivas, Mini, quienes tachan la moratoria de «paripé» en el marco de un «traballo de confusión» que «está premeditado» con el fin de «axilizar novas plantacións».

En concreto, Mini sostiene que «detrás de esta gran operación está Ence», «porque non se entende que non estea feita a propósito». Porque la empresa, «últimamente, blande todas as espaldas en alto».

Tras quejarse de que no puede haber un plan forestal en Galicia sin un inventario «serio», ha advertido de que ya se rozan las 600.000 hectáreas, después de un ritmo de plantación de entre 10.000 y 12.000 hectáreas anuales en la última década. Asegura que el anuncio de moratoria «arma unha das boas» y provoca un «frenesí» de cortas de eucaliptos que «xa teñen valor» para volver a replantar cuanto antes. Todo ello, mientras se permite la plantación de la especie nitens, se queja.

Así, Xosé Luís Rivas muestra su «tristeza» y califica la situación de «insostible» mientras «ningún» país europeo cultiva esta «infraespecie».

CULTIVOS «ILEGAiS»

En esta línea, María González Albert llama la atención sobre que se producen nuevas plantaciones «ilegais» en zonas como parcelas de frondosas, tierras agrarias y espacios protegidos. Sin embargo, critica que no hay una intensificación de las tareas de control por parte de la Xunta, en lo que identifica como «certa connivencia».

Considera la moratoria una «maniobra de distracción», pues «crea unha urxencia que non existía de plantar novas superficies». A esto se une la «inseguridade xurídica» que provoca el anuncio de suspensión de plantación de eucaliptos, en un «despropósito dende o punto de vista legal».

González Albert recrimina que «non hai un modelo de rural máis alá do que marcan as propias empresas». De ahí que urge un plan integral de desarrollo rural que priorice la superficie agraria útil y refuerce los servicios públicos.