La Xunta incentivará las plantaciones de pino y frondosas frente al eucalipto

María Cedrón

25/02/2021

«Máis frondosas, máis coníferas, pero menos eucalipto». De ese modo el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, resumió tras el Consello de la Xunta la estrategia que va a poner en marcha su Gobierno en el horizonte del 2040 para lograr la diversificación de actividad en el monte gallego. Para ello, incentivará las plantaciones de pino y frondosas, con planes específicos para cada una de estas especies, al tiempo que prohibirá de forma temporal las nuevas plantaciones de eucaliptos en aquellas fincas donde no los hay. «Non se trata de prohibir os eucaliptos que están plantados de forma legal _dijo el titular del ejecutivo gallego_, se trata de prohibilos onde non os hai no momento de aprobación desta medida. Eso non quere dicir que as plantacións ilegais queden legalizadas con esta decisión. Os propietarios de plantacións legais poderán seguir coa súa actividade con normalidade».

Además, el presidente anunció la habilitación de 13 millones de euros para ayudas destinadas a realizar tratamientos silvícolas a lo largo de este año, orden que saldrá publicada mañana en el Diario Oficial de Galicia (DOG). Y también se publicará el incremento de los modelos silvícolas autorizados que, como explicó posteriormente el conselleiro de Medio Rural, pasarán de 22 a 38 formas diferentes de gestionar el monte.

José González fue el encargado de detallar las actuaciones para diversificar el monte gallego evaluadas durante el Consello. El titular de Medio Rural reconoció que el sector forestal «actúa como exemplo de un plan de pensións para os galegos porque de feito o piñeiro e o eucalipto xerán riqueza e emprego para más de 80.000 propietarios porque un 12% dos galegos reciben ingresos por este concepto», pero también incidió en que es necesario avanzar hacia un monte «sustentable desde o punto ambiental, económico e social». Y aunque el sector forestal tiene muchas fortalezas, dijo que también tiene muchas debilidades como la de pérdida de valor añadido de la madera «por non pechar os cliclos da madeira». De ahí que para huir del monocultivo apostó por «regular temporalmente» especies como el eucalipto. En esa línea está la suspensión temporal de las nuevas plantaciones de esta especie, una norma que será incluida en una disposición que se incluirá en la futura Lei de Recuperación de Terra Agraria de Galicia. «Esta non é unha cuestión nova porque xa hai regulación deste tipo en Asturias e Portugal», dijo.

La regulación de masas de eucalipto que propone la Xunta va en línea con el objetivo de asegurar la demanda de madera existente, además de corregir el desequilibrio en la distribución de especies. En este sentido, el conselleiro anunció la puesta en marcah de un programa de eucaliptales degradados, susceptibles de poder ser mejorados genéticamente o sustituidos por pinos o frondosas. Esas mejoras, añadió, permitirían adelantarse a fenómenos como el fuego o las plagas que pudieran afectar a esas plantaciones. «Hai que reforzar o control das plantacións de eucalipto para que as novas sexan máis ordenadas, reducir a súa combustibilidade e mellorar a súa productividade para que coa mesma superfcie de eucalipto ou incluso maior, haxa maior rendemento». Al mismo tiempo, más allá de promover las plantaciones de pino o carballo, también habló de poner en marcha una unidad específica de soutos para que el monte tamén sea más que madera: sean castañas, setas, pastos....