El monte recuperará sus especies, pero manteniendo el eucalipto

El Tribunal Superior de Madrid echa por tierra la petición del Concello de Teo

«La sala no puede concluir que exista una evidencia científica de la necesidad de incluir al eucalipto en el catálogo de especies invasoras». Así de categórica se muestra la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en cuyas manos recayó el primero de los recursos judiciales presentado por el Concello de Teo contra la decisión del Ministerio de Agricultura de rechazar que esta especie fuera considerada como invasora. La sentencia todavía no es firme y deja abierta una puerta al futuro, pues dice que «toda cuestión es susceptible de evolucionar en un sentido u otro». Pero también deja claro que, a día de hoy, no hay evidencias científicas que determinen que el eucalipto es una planta invasora.

Seguir leyendo