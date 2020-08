Las cubiertas vegetales en fincas quemadas ayudan a recuperar el suelo, pero a largo plazo

0

redacción 20/08/2020 05:00 h

El trabajo ha de ser constante y sostenido en el tiempo, pero al final medidas como el uso de cubiertas vegetales podrían ayudar a regenerar por completo las cualidades de un suelo afectado por las llamas. Es lo que apunta un estudio realizado por un equipo en el que participan investigadores del Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC, publicado en la revista Science of the Total Environment, en el que apunta que han analizado áreas de pinares del Parque Nacional de Doñana y han comparado cómo se comporta la materia orgánica de suelos en áreas quemadas; zonas restauradas tras un incendio previo y áreas no afectadas por el fuego.

En este sentido explican que frente a las zonas que han sufrido los efectos del fuego, las no quemadas son las que conservan mayor cantidad de carbono orgánico, aunque las diferencias se perciben sobre todo en el análisis de las partículas más finas. Además dice que en los suelos quemados se ha destruido gran parte de la lignina, un componente mayoritario de los tejidos de las plantas que está presente especialmente en las paredes celulares de la madera.

Y añade que los «nuevos compuestos que se forman en los suelos quemados tienen un carácter más aromático y condensado, lo que sugiere que son más resistentes frente a la actividad biológica, retrasando los procesos microbianos para la restauración el suelo».