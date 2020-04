Amplían al 31 de julio, como máximo, el plazo para limpiar las franjas de seguridad de las casas

0

La Voz de Galicia

redacción 26/04/2020 11:14 h

De no ser esta una rara primavera, el próximo 31 de mayo los perímetros de seguridad de 50 metros en torno a las casas o núcleos poblados de toda Galicia tendrían que estar libres de maleza como medida preventiva contra el fuego. Pero en la reunión de este sábado de los responsables del Centro de Coordinación Operativa (Cecop) de Galicia se optó por ampliar el plazo dos meses como medida preventiva frente al Covid-19. En concreto, lo que aprobó la Xunta es que el plazo para limpiar esas áreas de riesgo se prorrogará por el tiempo de vigenda del estado de alarma, «sen que en ningún caso poidan realizarse as limpezas máis alá do 31 de xullo».