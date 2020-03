A Xunta da comezo aos trámites para regular os montes de varas

0

redacción 22/03/2020 05:00 h

Quedan so uns poucos, pero é preciso regulalos para adaptalos ás novas regras xestión forestal. Os montes de varas, abertais, de voces, de vocerío ou de fabeo regularánse por medio dun decreto que foi dado a coñecer no Consello da Xunta deste venres. Foi precisamente nesa reunión na que o Goberno galego autoriou o inicio da tramitación do devandito anteproxecto de decreto.

Na actualidade, en base aos datos que manexa o Anuario de Estatística Forestal do ano 2018, quedan na comunidade 27 destes montes cunha superficie total de 7.837,18 hectáreas. So media ducia de distrtos forestais dos 19 que hai en Galicia Fonsagrada?Os Ancares.