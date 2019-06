La Xunta ya ha enviado planes municipales antiincendios a 97 concellos

0

La Voz de Galicia

25/06/2019

La elaboración de planes municipales de prevención y defensa contra los incendios forestales es una obligación de los ayuntamientos desde hace doce años. Sin embargo, la complejidad de estos documentos ha hecho que fuese necesario el apoyo de la administración autonómica para que un importante número de municipios pueda disponer de ellos. En concreto, ya son 97 los concellos a los que la Xunta ha remitido sus correspondientes planes antiincendios, elaborados al amparo de una adenda del convenio suscrito por el Gobierno gallego, la Federación Galega de Municipios y Provincias (Fegamp) y Seaga. Este apéndice, que ofrece apoyo técnico e informático a los ayuntamientos, fue firmado el pasado mes de abril. A finales de mayo, los 34 primeros planes salieron rumbo a los concellos, dando preferencia a aquellos que cuentan con alguna de las 695 aldeas gallegas en las que Xunta y Fegamp consideran prioritario actuar debido a su alto riesgo de incendios.

Recién estrenado el verano, el número de planes remitidos a los ayuntamientos ya se acerca al centenar. De ellos, 36 pertenecen a la provincia de Ourense. Son los de A Merca, Avión, Boborás, Carballeda de Avia, Cartelle, Castrelo de Val, Cenlle, Chandrexa de Queixa, Coles, Cortegada, Cualedro, Entrimo, Esgos, Laza, Leiro, Muíños, O Barco de Valdeorras, O Bolo, Oímbra, Ourense, Paderne de Allariz, Padrenda, Petín, Piñor, Punxín, Rairiz de Veiga, Rubiá, Sandiás, Sarreaus, Taboadela, Toén, Verín, Vilamartín de Valdeorras, Vilardevós, Vilariño de Conso y Xinzo.

Los concellos coruñeses a los que se han enviado estos documentos son 24: A Baña, A Coruña, A Laracha, Abegondo, As Somozas, Boiro, Boqueixón, Brión, Camariñas, Carballo, Cerdido, Dodro, Fene, Frades, Irixoa, Lousame, Mañón, Muros, Oroso, Outes, Porto do Son, Teo, Touro y Vedra; mientras que en Lugo los han recibido 20: A Pastoriza, A Pobra de Brollón, Barreiros, Folgoso do Courel, Lugo, Mondoñedo, Navia de Suarna, O Corgo, O Incio, O Páramo, O Saviñao, Pantón, Pedrafita do Cebreiro, Ribadeo, Ribas de Sil, Ribeira de Piquín, Sober, Triacastela, Xermade y Xove.

En la provincia de Pontevedra se han remitido 17 planes a los concellos de Valga, A Cañiza, A Estrada, Barro, Cerdedo-Cotobade, Fornelos de Montes, Gondomar, Marín, Meis, O Grove, Ponteareas, Rodeiro, Sanxenxo, Soutomaior y Tui.

Según la Consellería de Medio Rural, tras esta selección de municipios hay razones urbanísticas. Y es que ha sido posible elaborar con más rapidez la planificación de aquellos concellos cuyos PXOM (Plan Xeral de Ordenación Municipal) estaban más actualizados o cuyos núcleos están más agrupados. Es decir, aquellos en los que ha resultado más sencillo delimitar las franjas secundarias o de protección, uno de los elementos principales que debe recoger el plan antiincendios.

Los planes deben ser ahora revisados y aprobados por cada corporación municipal.Junto con estos documentos, la Xunta ha remitido las claves de acceso a un visor que, según Medio Rural, permitirá a los concellos identificar a los propietarios de las parcelas y controlar si cumplen con su limpieza.