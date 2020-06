La Xunta riega con 165 millones de euros su plan de reactivación del medio rural tras el covid-19

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Somos Agro

redacción 16/06/2020 16:02 h

No dejaron de trabajar ni un solo día. No pudieron acogerse a ningún ERTE. Y no pudieron desenchufar las vacas, ni las ovejas. Ni tampoco pudieron dejar de regar las fresas o preparar el campo para los cultivos de verano. Los agricultores y ganaderos gallegos estuvieron al pie del cañón para mantener abastecidos los mercados pero, como a la mayor parte de sectores de nuestro tejido productivo, los efectos de la pandemia provocada por el coronavirus covid-19 también les tocaron de lleno. No solo en la caída de ventas derivada del cierre de la hostelería, también en un descenso de precios en origen de sus productos para el que los productores no acaban de encuentrar explicación. El asunto, por supuesto, se abordó durante la reunión del Consello Agrario celebrado esta mañana en Santiago. Y ahí fue donde el conselleiro de Medio Rural, José González, desmenuzó el Plan de Reactivación e Dinamización do Medio Rural Galego elaborado por su departamento para regar el sector y que este vuelva a florecer. Sobre todo en aquellos campos que fueron más castigados. El plan está dotado de 165 millones de euros, de los cuales 24 millones tendrán como destino ayudas directas para dar liquidez tanto a productores como a pequeñas y medianas empresas afectadas por la pandemia. Los cálculos realizados por Medio Rural estiman que las medidas o actuaciones que recoge el plan tendrán un impacto económico estimado de más de 568 millones de euros en el tejido productivo del campo gallego.

Los fondos destinados a poner en marcha las catorce medidas con la puesta en marcha de 36 acciones diferentes que recoge el plan estarán divididos en cinco líneas de actuación. La comercialización e internacionalización de los productos agroalimentarios gallegos estará dotada de 10,25 millones de euros; la de sustentabilidad económica de los sectores agroganadero y forestal contará con 107,450 millones; la que está dirigida a reforzar la resilencia del territorio rural tendrá 42,6 millones; la de formación, innovación y digitalización, 4,2 millones; mientras que una quinta línea enfocada a hacer más ágiles los trámites administrativos tendrá una dotación de 700.000 euros.

Durante la explicación de la iniciativa, José González pidió la colaboración de los componentes del Consello Agrario para que trasladen a la administración autonómica cuáles son los sectores más afectados, susceptibles de recibir con mayor urgencia la inyección de liquidez que suponen esos 24 millones de euros. «Vanse delimitar obxectivamente de cales se trata e imos facer unha cobertura desa perda de renda», explicó José González. La ayuda directa máxima que recibirán los beneficiarios será de 7.000 euros en el caso de los productores o 50.000 en el caso de las pymes. La idea de esta ayuda es que puedan continuar con la actividad.

Estas ayudas directas están incluídas dentro de uno de los cinco ejes que recoge el plan, el de sostenibilidad de los sectores productivos del campo. En el mismo apartado está también el plan de liquidez puesto ya en macha por la consellería con medidas como el anticipo de la PAC o la agilización del pago de subvenciones. Algunas de ellas las han convocado, pero otras no lo harán hasta dentro de unos días. Es el caso de los anticipos del 50% (hasta ahora lo habitual era que fueran de un 10 %) de las ayudas agrícolas ganaderas o de desarrollo rural de las convocatorias cofinanciadas por fondos europeos no necesitando el productor un aval de la entidad bancaria.

Cooperar entre distintos actores de la cadena

Medio Rural quiere implicar también a los operadores en la reactivación de los sectores más afectados. Lo mismo que busca promover la concentración empresarial y la cooperación, al tiempo que tratarán de reforzar la presencia de las oficinas agrarias en el territorio por medio de un plan de digitalización de estas entidades. En esa línea estará también la puesta en marcha de una oficina agraria móvil. Otro de los puntos fundamentales será la colaboración con los grupos de desenvolvemento local con la idea de usar los fondos Leader para temas como capacitar a los productores sobre nuevas vías de comercialización con la creación de redes de productores locales o la identificación de nuevos canales para dar salida a los productos.

Promoción de productos locales en comedores

De ahí que la promoción del consumo de productos locales manteniendo el impulso de iniciativas como Mercaproximidade sea otra de las vías que tratarán de promover desde Medio Rural. En esa línea está la creación de mercados ubicados en localizaciones emblemáticas de las cuatro provincias o el desarrollo de un Plan de Internacionalización de Empresas Agroalimentarias Galegas. Ese consumo de producto local también se realizará mediante su introducción en los comedores escolares o por medio de medidas como la compra pública de alimentos para surtir a hospitales, centros de mayores o centros de día.

Nuevo modelo de pagos directos

Durante la reunión el conselleiro avanzó también el Plan Estratéxico da PAC post 2020 que quiere adaptar los pagos directos a la realidad de Galicia. La idea, como avanza Medio Riral en un comunicado, es «que contemple o mantemento do apoio ás rendas dos produtores, unha maior equidade no seu reparto, o respaldo preferente aos pequenos e medianos agricultores e a integración de obxectivos medioambientais mediante eco-esquemas que poñan en valor os sistemas produtivos existentes».

El plan no olvida tampoco asuntos como la puesta en valor de la tierra agraria, fundamental para el despegue del campo, o la digitalización e innovación en diferentes sectores. Por ejemplo, la digitalización de la formación forestal es uno de los asuntos que se quieren promover, al igual que el impulso del I+D+i agrario.