Unións Agrarias cree que las partidas del plan de reactivación del campo son «manifestamente mellorables»

redacción 16/06/2020 16:02 h

Las primeras reacciones al Plan de Reactivación e Dinamización do Medio Rural Galego no se han hecho esperar. Uno de los primeros en responder a la propuesta fue Unións Agrarias, organización con representación en el pleno del Consello Agrario y que, por tanto, escuchó en directo la intervención del conselleiro. La entidad agraria «ve manifestamente mellorables as partidas dun total de 165 millóns de euros previstas para paliar un impacto do cornavirus covid-19 que ata día de hoxe a consellería valora en 209 millóns de euros, un 0,33 % do PIB galego». Además, ha pedido la creación de mesas de negociación con los sectores produtivos para ensamblar medidas eficaces contra «unha contración de mercado e consumo sen precedentes».

En un comunicado subraya que «únicamente están programadas como axudas directas á renda 24 millóns de euros que se reprogramarán dos fondos Feader do PDR de Galicia». Dicen en este sentido que «a súa posta en marcha depende da Medida Covid19, deseñada pola Comisión Europea en abril deste ano, e que permite destinar unicamente un máximo dun 2% do orzamento do PDR en vigor». En este sentido, añade que esos fondos apenas darían para compensar la «renta de 3.400 explotacións, cando unicamente no sector de carne farían falta compensar 10.400 explotacións profesionais».

Desde la organización agraria vuelven a recordar su demanda de reprogramar el PDR más allá de la Medida Covid para aumentar los módulos de ayudas de pagos por hectárea ligadas a las medidas 10 y 13 del PDR Galicia. Son las que hacen referencia al agroambiente y clima o a los pagos en zonas con limitaciones de montaña. Esas ayudas, dicen, permitirían reforzar el nivel de renta de colectivos como los productores de carne en extensivo de montaña, uno de los que más sufren las consecuencias de la pandemia.

Además de recordar los problemas que atraviesa el sector del vino o el lácteo con la entrada de leche de fuera, Unións Agrarias pidió a la consellería una mayor interlocución con el Gobierno para adaptar las ayudas del Estado a la realidad gallega.