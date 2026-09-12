A Burgueira, la parroquia de Oia que aún usa «a levada», un regadío ancestral declarado patrimonio cultural inmaterial
OIA
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Los vecinos reparten el agua de forma mancomunada a través de este sistema de canalización: «Xa había levada na vida de miña bisaboa e moitos anos antes»13 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
«Xa había levada na vida de miña bisaboa e moitos anos antes». Carmen tiene muchos años, 82, y una memoria tan extensa como los canales que forman «a levada» de A Burgueira, una canalización ancestral