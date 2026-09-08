Puertas y ventanas abiertas para evitar el tufo del vino en las pequeñas bodegas gallegas

Las bodegas más grandes cuentan con sistemas de extracción de gases y las más pequeñas utilizan la ventilación ALBERTO LÓPEZ

Abrir puertas y ventanas. Esa es la receta que utilizan las pequeñas bodegas gallegas para evitar el tufo del vino, la acumulación de anhídrido carbónico que se produce durante la fermentación del vino y que desplaza al oxígeno haciendo irrespirable el aire en espacios cerrados. Los bodegueros son conscientes de que este es un proceso que entraña cierto peligro y por eso toman precauciones, como abrir puertas y ventanas o no acercar demasiado la cabeza a los depósitos cuando se suben a ellos para remover lo que hay en su interior. También sostienen que el peligro es mucho mayor cuando se introducen en las cubas ya vacías para limpiarlas. Porque allí, aunque parezca que no hay nada en su interior, pueden haber quedado acumuladas bolsas de carbónico que implicarán una muerte segura.

«Yo tengo la bodega justo debajo de casa y cuando el mosto está en plena ebullición abro puertas y ventanas, no solo de la bodega, también de casa» cuenta Antonio Galiñanes, propietario de Cambados Urban Winery, una pequeña bodega de la denominación de origen Rías Baixas. «É fundamental ter unha boa ventilación na adega, pero todos os pequenos colleiteiros a temos», añade Antonio Míguez Amil, un cosechero de Ribeiro. El proceso de fermentación «dura como una semana, ese es el momento crítico, cuando las levaduras están en plena ebullición», explica Galiñanes.

Leer más: El tufo del vino o la muerte dulce: cuando el trabajo en bodega se vuelve peligroso

Si el espacio no está bien ventilado «se pueden generar bolsas de anhídrido carbónico y te puedes quedar sin oxígeno. Te vas quedando dormido, como pasa cuando hay una fuga de butano en casa», añade. Las bodegas más grandes cuentan con sistemas de extracción de gases, «pero a miña é pequena e cando fermento o fago coas ventás todas abertas», añade Míguez Amil. De hecho, explica que buena parte de estas instalaciones se diseñaban antiguamente con una ventana al norte y otra al sur, «para que haxa esa ventilación».

Levantar la tapa y acercar la cabeza a los depósitos durante la fermentación, para comprobar que todo va bien o para remover lo que hay en su interior, es también una práctica peligrosa. «Ninguén dá galla se non ten unha boa ventilación», explica el cosechero de Ribeiro. Dar galla es como se le llama en esta denominación de origen a introducir un palo de madera en los depósitos para bajar la capa de pieles y hollejos que se forman en la parte superior de los vinos tintos para que estos no se oxiden demasiado. «Cando abres a tapa do depósito xa sabes que vai sair un golpe de carbónico, así que tentas no achegar demasiado a cabeza e facer a actividade desde a escaleira», cuenta Míguez Amil.

Pero sin duda la actividad más peligrosa de la bodega es la limpieza de las cubas en las que el vino ha fermentado. «Incluso cuando los depósitos están vacíos, que no tienen nada dentro, es peligroso si no estuvieron bien ventilados», explica Galiñanes. En su interior «siempre quedan restos de carbónico, sobre todo en los más grandes», explica, lo que puede suponer un gran riesgo. «Pasaba moito que xente se metía a limpar as cubas sen tomar precaucións e sen mirar o nivel de osíxenos que había», cuenta Antonio Míguez. También explica que, antiguamente, los bodegueros metían primero una vela, para comprobar que el aire era perfectamente respirable.

Leer más: Un hombre de 63 años muere en un lagar de Monterrei asfixiado por los gases de la fermentación del vino

Ambos están de acuerdo en que estas muertes causadas por el tufo del vino son más habituales durante la limpieza de las cubas, ya que mucha gente no es consciente del peligro que corre cuando están vacías. Porque durante la fermentación del vino, todo aquel que lleve tiempo elaborándolo, sea de forma profesional sea de forma artesana, es consciente del peligro que se corre si la bodega no está bien ventilada. «Puede haber un descuido, claro está, o un exceso de confianza, pero todos sabemos que tenemos que ventilar», asegura Galiñanes.

Lo que ya no es tan habitual es que haya dos personas en bodega durante el proceso de fermentación, como es aconsejable. «Non é bo ir so, é certo, sobre todo se a adega está afastada da casa», reconoce Míguez Amil. Pero es una práctica que se hace, sobre todo, en las firmas más pequeñas, donde es casi una única persona la que hace todo el proceso. En su caso «eu sempre deixo a adega aberta e aviso á familia de que vou alí», explica. Porque todas las precauciones son pocas.