El tufo del vino o la muerte dulce: cuándo el trabajo en bodega se vuelve peligroso
REDACCIÓN / LA VOZ
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Durante la fermentación y la retirada del bagazo se emite anhídrido carbónico, un gas que puede resultar mortal y que parece estar detrás del fallecimiento de dos bodegueros en Monterrei y Álava en menos de una semana07 sep 2026 . Actualizado a las 20:50 h.
No huele mal. Ni pican los ojos. Ni siquiera hay sensación de asfixia. Aquellos que han perecido a manos del tufo del vino ni siquiera han sido conscientes de lo que estaba sucediendo, asegura el presidente de la