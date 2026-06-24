«O foro galego conseguiu evitar o latifundismo»
REDACCIÓN
AGRICULTURA · Exclusivo suscriptores
O catedrático de Historia Contemporánea Ramón Villares lembra que antes de aprobar o Decreto-Lei de 1926 Calvo Sotelo encargou un estudo sobre o pago das rendas agrarias25 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Os foros galegos deixaron de existir oficialmente o 31 de decembro de 1973 e, casualidade ou non, foi xusto o 1 de xaneiro de 1974 cando o catedrático de Historia Contemporánea, Ramón Villares (Xermade, 1951),