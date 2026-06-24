Cien años de la ley que liberó la propiedad de la tierra en Galicia

María Cedrón REDACCIÓN

AGRICULTURA · Exclusivo suscriptores

Imagen aérea de archivo de los viñedos de Arnoia
Imagen aérea de archivo de los viñedos de Arnoia Santi M. Amil

La norma de 1926 que oficializó la redención de los foros consolidó el minifundio que pervive aún hoy, pese a la reestructuración agraria

25 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Cuenta el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidade de Santiago (USC), Ramón Villares, que «o foro foi un elemento sustancial para a configuración de Galicia tal como é no mundo contemporáneo». Son más de

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