Cien años de la ley que liberó la propiedad de la tierra en Galicia
REDACCIÓN
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La norma de 1926 que oficializó la redención de los foros consolidó el minifundio que pervive aún hoy, pese a la reestructuración agraria25 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Cuenta el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidade de Santiago (USC), Ramón Villares, que «o foro foi un elemento sustancial para a configuración de Galicia tal como é no mundo contemporáneo». Son más de