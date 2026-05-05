Estos son los 66 concellos gallegos en los que se flexibilizan los requisitos de la PAC por los incendios del verano

Imagen de uno de los incendios que se registraron en Ourense el pasado verano ALEJANDRO CAMBA

La ola de incendios que afectó a Galicia durante el pasado verano ocasionó cuantiosos daños en explotaciones ganaderas y agrícolas que, ahora, se ven con problemas para cumplir con los requisitos que se establecen en las ayudas de la PAC. Es por eso que la Consellería do Medio Rural ha tomado la decisión de flexibilizar estos requisitos en aquellas parroquias en las que el fuego haya tenido especial incidencia. El Diario Oficial de Galicia publica la resolución a través de la cual se reconocen como fuerza mayor las zonas afectadas en lo relativo a la gestión y el pago de las ayudas de la PAC en las campañas 2025 y 2026, teniendo en cuenta que esta última aún está en plazo de solicitud hasta el 15 de mayo.

En la resolución se explica que la incidencia del fuego en las explotaciones agrarias situadas en estas zonas sigue dificultando, actualmente, el cumplimiento de los compromisos que deben asumir los agricultores y ganaderos que se benefician de la PAC. Por eso se reconoce la situación de fuerza mayor para las explotaciones situadas en las zonas afectadas y delimitadas conforme a los perímetros de los incendios en los que se declara la situación operativa 1 y 2. También se establecen como admisibles las superficies agrarias localizadas en estas zonas para los efectos de percepción de las ayudas directas y de las de desarrollo rural.

En total, la lista incluye a un total de 66 municipios de toda Galicia. Por provincias, la más afectada es Ourense, donde hay cincuenta concellos incluidos y un total de 77 parroquias. Le sigue Ponteveddra, donde hay una única parroquia en cada uno de los nueve municipios que figuran en esta relación. En Lugo hay una parroquia en cinco municipios y, en A Coruña, una en cada uno de los cuatros concellos incluidos.

En estas zonas se aplicarán las flexibilizaciones que, en el caso concreto de la apicultura, en aquellas colmenas situadas en zonas afectadas no se aplicarán penalizaciones por incumplimiento del mantenimiento del compromiso, considerándose determinadas las colmenas solicitadas hasta el máximo de las comprometidas, incluso en el caso de pérdida de las colmenas como consecuencia de los incendios. También se reducirá el umbral mínimo de movimientos en el caso de la ayuda asociada para las personas ganaderas en extensivo o semiextensivo de ovino y caprino de carne.