El granero de Galicia pide ser declarado zona de afectada por una emergencia

Un campo anegado por el temporal en A Limia

El granero de Galicia corre el riesgo de vaciarse. La comarca de A Limia, donde se dedican más de 15.000 hectáreas al cultivo de cereales, sufre las consecuencias de la cadena de temporales que azotan Galicia desde que la borrasca Francis, la primera del año, entró en Galicia para dar paso después a Joseph, Ingrid, Kristin.... Los agricultores de la zona, agrupados en la Asociación de Empresarios, Gandeiros e Agricultores de A Limia (Adegal), calculan unas pérdidas de unos 3,2 millones de euros. Y por eso piden que la comarca sea declarada zona afectado por una emergencia.

La demanda fue trasladada esta mañana por este colectivo a distintas Administraciones a las que reclaman que actúen «con urxencia» porque, como dicen, «estamos nunha situación excepcional na comarca; unha crise sen precedentes na que están en risco numerosas explotacións, empresas vinculadas ó tecido primario e a economía da comarca, cuio motor principal é a agricultura e a gandaría».

El cereal de invierno es uno de los principales afectados por los temporales en una comarca que es la principal productora del trigo que es base de la IXP Pan de Cea y de la IXP Pan Galego. Pero no ha salido mejor parada la colza porque como dicen desde Adegal, «as inundacións que se están a sufrir acabaron por estragar a súa viabilidade». Y hacen una estimación: «No rendemento da colleita de cereal de ciclo longo pode haber un descenso do 90 %» con respecto de un año en el que no hay sucesos meteorológicos que dañen las cosechas.

El problema es que, como explican, de las 8.000 hectáreas de cereal de invierno que se sembran en A Limia, solo se han podido echar 2.000 hectáreas debido a las condiciones climáticas del otoño: «Isto tradúcese nunha estimación de perdas económicas de xeito directo para a Limia de 2.000.000 euros», apuntan. A ello hay que sumar «o estrago das 700 hectáreas de colza», que implican pérdidas por un 1,2 millones de euros en la comarca.

Pero no se quedan solo en eso las consecuencias de las borrascas en la comarca. Desde Adegal dicen que un mal drenaje de las cunetas, canales secundarios, ríos o riachuelos dañó las infraestructuras agrarias, las pistas y los cortavientos que dan acceso a las fincas, además de anegar muchos campos de cultivo. Al mismo tiempo, insisten en que los seguros agrarios no recogen de modo adecuado la cantidad que rinden los cultivos en la zona y, por eso, piden que ajusten sus baremos a la realidad de la comarca. También urgen a la administración que establezca una bonificación fiscal para todos los productores afectados, «a través do IRPF, do Imposto de Sociedades e do IBI»; se promuevan ajustes en las cotizaciones de la seguridad social de los agricultores y ganaderos afectados y se adelanten las ayudas de la PAC, se den ayudas para la compra de abonos o semilla como se hizo en la época de la guerra de Ucrania.