Abre el plazo para solicitar la PAC: los productores deberán identificar con el DNI a los dueños de las fincas de más de una hectárea para no perder ayudas

Imagen de archivo de un campo de maíz, uno de los principales cultivos forrajeros de Galicia Basilio Bello

El domingo se abre el plazo para solicitar las ayudas de la política agraria común (PAC). Permanecerá abierto hasta el 30 de abril y todo apunta a que este año el proceso podría ser mucho más complicado. Sobre todo para los en torno a 24.000 productores gallegos, particulares o sociedades, que presentan la solicitud única (ayudas directas) por superficie y animales.

La fragmentada propiedad de la tierra en Galicia, las herencias pendientes de reparto, el alto porcentaje de propietarios desconocidos o la reticencia de prestar el documento de identidad para presentar en declaraciones de la PAC de terceros complica el cumplimiento de uno de los cambios burocráticos que tendrán que asumir este año los solicitantes de estas ayudas agrícolas. Es la presentación del documento nacional de identidad (DNI) o de identificación fiscal (NIF) de cada uno de los dueños de las fincas declaradas que no sean propiedad del solicitante, algo de lo que hasta ahora estaban exentos, pese a ser obligatorio desde el 2022. Esto no solo afecta a personas físicas, también a sociedades como las SAT que, en caso de no tener las fincas a nombre de la sociedad, tendrán que adjuntar el documento de identidad de cada propietario.

El asunto lo explican desde Unións Agrarias, que acaba de solicitar que se simplifique el modo de justificar el arrendamiento de tierras en la PAC. Lo que ocurre es, como apuntan desde la organización agraria, aunque el real decreto 1048/2022 obligaba a identificar con el NIF al arrendador de las fincas de más de una hectárea declaradas en la demanda de la PAC, la existencia de un registro autonómico de parcelas impedía el fraude y, por tanto, eximía de la presentación de esta documentación.

Cambio normativo

Pero esto cambió al derogarse esta excepción en noviembre del año pasado en el real decreto 1039/2025, del 19 de noviembre, que modifica otro real decreto, el 251/2024, del 12 de marzo, donde se establece las bases reguladoras de las subvenciones destinadas al sector agroalimentario y forestal en el marco del Plan Estratégico de la política agraria común (PAC) 2023-2027.

Lo peor, como recalcan desde Unións Agrarias, es que esto puede acabar suponiendo una pérdida de la superficie productiva de las explotaciones por la reducción de superficie dedicada al cultivo de forrajes, pérdida de ayudas. Y, como no, más abandono. Sobre todo porque, como recalcan, muchos propietarios que ya no viven en zonas rurales o son mayores para explotar esos terrenos ceden esas parcelas a cambio de que se mantengan en buenas condiciones ahorrando de ese modo los gastos de mantenimiento y roza obligatoria para poder cumplir con la ley de prevención e defensa contra los incendios. «Todo isto —dicen desde la organización agraria— fai prever que na presente campaña se redúza a superficie declarada na solicitude única por non arriscarse a posibles penalizacións por non poder acreditar convenientemente o NIF do titular catastral das parcelas».

Por tanto, denuncia también Unións Agrarias, «isto vai en contra da simplificación administrativa anunciada e implicará un atraso na campaña de presentación de solicitudes, tanto polo feito de ter que cumprimentar o novo campo NIF en cada unha das liñas de declaración dos recintos superiores a 1 hectárea, como polo feito de que os tramitadores terán que deixar solicitudes sen finalizar mentres a persoa solicitante pide a información dos titulares catastrais das parcelas».