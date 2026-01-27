El destrozo de invernaderos frena las plantaciones de lechuga y pimiento

cedida

Joseph se ha cebado con varios invernaderos dedicados al cultivo de productos de huerta en la comarca de O Salnés. En la zona de la concentración parcelaria de Cambados, el viento ha llevado los plásticos que cubrían varios de ellos, y la lluvia ha anegado el terreno que ya estaba preparado para plantar lechugas e incluso los primeros pimientos de Padrón de la temporada.

Aunque en estos invernaderos todavía no había ningún cultivo, el terreno ya estaba preparado para plantar. Alguno de los que tenía previsto cultivar lechugas —un cultivo que se mantiene todo el año— tenían ya colocada la manta con los agujeros de los que luego sobresalen las lechugas. Todo ese esfuerzo previo a la plantación se lo llevó por delante el temporal.

En este mismo municipio, también ha quedado inundado otro vivero en el que crecían repollos. Por no hablar de las tierras en las que se plantarán cultivos al aire libre, aunque como explican fuentes de la cooperativa Horsal, en este caso aún hay tiempo para plantar hasta abril o mayo.

El principal problema ahora es reparar los invernaderos dañados. Al parecer, hay lista de espera para poder arreglarlos. Eso podría retrasar la plantación de lechuga y de los primeros pimientos de Padrón.

Lo que tampoco podrán recoger, al menos de momento, en la comarca de O Salnés son los aguacates. Aunque algunas piezas ya se han recolectado, la lluvia ha afectado a varias plantaciones, tirando piezas al suelo. El problema, como añaden fuentes de la cooperativa, es que esta fruta no se puede recoger cuando está húmeda porque al almacenarla podrían generarse hongos. Habrá que esperar a que amaine el temporal.