Agricultores y ganaderos urgen más plazo para solicitar ayudas por los incendios del 2025 en Galicia

Rosa Veiga | EUROPAPRESS

Unións Agrarias trasladó a la Consellería do Medio Rural la necesidad de ampliar el plazo de solicitudes de ayuda por daños en explotaciones forestales, agrícolas o ganaderas para reparar los perjuicios causados por los incendios forestales que afectan a Galicia durante el verano del 2025. En el escrito de la organización agraria se advierte que «o remate do prazo da orde, fixado xa no vindeiro 1 de outubro, vai a imposibilitar a presentación de peticións debido a grande cantidade de documentación que é preciso achegar para complementar a solicitude».

Las explotaciones solicitantes deben incorporar memoria, presupuestos de diferentes proveedores, documentación justificativa de la propiedad, póliza de seguros.... En esta situación, y a tan solo tres días hábiles del cierre del plazo, muchas personas afectadas por los incendios de agosto aún no han podido completar su expediente. Además, la temporada de fuegos sigue activa, ya que a comienzos de esta misma semana se registraron nuevos incendios en las provincias de Lugo y Ourense.

Unións Agrarias ya había comunicado días atrás a Medio Rural la necesidad de que la orden de ayudas incluya el coste de las pólizas de seguros contratadas por las explotaciones afectadas con anterioridad a la fecha de los daños producidos por los incendios. De no ser así, «produciríase un efecto desincentivador da contratación de seguros agrícolas, pecuarios, forestais e de explotación, que en Galicia teñen unha baixa implantación, e que provocaría que as explotacións quedasen desprotexidas fronte a outros riscos».

La petición de Unións Agrarias coincide con una de las demandas que esta mañana fueron rechazas por el PP en la Comisión de Agricultura del Parlamento gallego, según avanza Europa Press. En concreto es la iniciativa presentada por el BNG en la que solicitaba modificar la orden de ayudas a los afectados por la ola de fuegos para ampliar el plazo de solicitud, eliminar la «excesiva» burocracia y contemplar el lucro cesante para todas las explotaciones. Además, reivindicaba que no haya topes por pérdidas de producciones y granjas, además de mayores apoyos presupuestarios.

Los populares también rechazaron otra iniciativa presentada por el PSdeG en la que demandaban un plan extraordinario de prevención y recuperación en la provincia de Ourense. En concreto, la diputada socialista Carmen García Dacosta (PSdeG) ha alertado de que la Ourense lleva años siendo «o epicentro» de los fuegos en Galicia. Apunta a que registró 6.618 incendios entre 2015 y 2024, a lo que se suma la actual ola de incendios en la que se estima más de 100.000 hectáreas, si bien no hay datos oficiales de afectación en la provincia.

La diputada socialista considera que la ciudadanía de Ourense y Galicia «merece respostas», «non a improvisación e a desidia» del Gobierno gallego. «Urxe poñer sobre a mesa traballos de prevención», avisa, pues critica que quedan sin ejecutar 11 millones para prevención este año, «e de ahí derivan as funestas consecuencias» de este año.

El argumento dado por el PP para denegar ambas iniciativas es que, como avanzó el popular, Miguel Ángel Viso (PP) ha defendido que la línea de ayudas es «seria, eficaz e xusta», por lo que «atende ás necesidades reais». Asegura que «ninguén vai quedar sen axudas por falta de fondos».

El popular opina que estas peticiones «chegan tarde ou son innecesarias», ya que la Xunta «non estivo de brazos cruzados» y aprobó una orden de apoyos para que «ninguén quede atrás».