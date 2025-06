En estos centros los estudiantes ordeñan vacas y manejan motosierras

Centro de Formación e Experimentación Agraria de Guísamo Cedida

Si es cierto eso de que la práctica hace al maestro, de los Centros de Formación y Experimentación Agraria de Galicia (CFEA) salen todos los años verdaderos artistas. Porque en ellos los aspirantes a ganaderos cuidan y ordeñan las vacas, los agricultores cultivan invernaderos y los agentes forestales aprenden a manejar motosierras. Así es la oferta de estos seis centros, que dependen de la Consellería do Medio Rural y cuya formación abarca todas las ramas del sector agroganadero y forestal. Todos tienen un elevado grado de inserción laboral. Para el próximo curso hay 406 plazas de nuevo ingreso, un 11 % más que el pasado año. Esto es lo que ofrecen:

Sergude (Boqueixón)

La escuela de los futuros ganaderos. «Temos unha granxa de vacas de leite con 60 reses, 25 cabalos, porco celta, galiñas e ovella e cabra galega», cuenta Juan Carlos Ferreras, director del CFEA de Sergude. Todo ello «nunha finca de 100 hectáreas onde hai un 60 % de bosque e un 40 % de cultivos forraxeiros, de horta e invernadoiros, añade. Instalaciones que utilizan muy a menudo los estudiantes de los tres ciclos que aquí se imparten: Aproveitamento e conservación do medio natural, Producción agropecuaria y Sanidade e asistencia en sanidade animal. Este último es el que más demanda tiene en sus dos modalidades, dual y dual intensiva. La última es la que permite a los alumnos hacer prácticas en empresas, «este ano temos convenio co hospital Rof Codina, tamén», añade el director. Porque de ahí no solo salen ganaderos, también auxiliares de veterinaria. Hasta ahora «todos os anos quedaban fóra entre 30 e 60 persoas», por eso para el próximo curso se han duplicado las plazas. Aquí también se forma a peones forestales y mediomabientales y a agricultores. Todo, en unas instalaciones «que nos permiten que o alumnado poida realizar prácticas día a día».

Centro de Formación e Experimentación Agraria de Sergude

Pedro Murias (Ribadeo)

El más ecológico. Producción agroecolóxica y Aproveitamernto e conservación do medio natural son los dos ciclos que imparte el CFEA de Ribadeo, el Pedro Murias. Aquí los alumnos pueden aprender a tener una explotación ganadera, sea esta de vacas de aves o de abejas, o a cultivar la tierra. Y es el único centro «donde todo é ecolóxico. Temos 13,5 hectáreas, todas en ecolóxico», cuenta su director, Manuel Valín. También tienen la FP dual intensiva, por lo que colaboran con un total de 33 empresas, de Galicia y Asturias. A mayores, cuentan con una oferta de formación continua, que ofrece cursos de apicultura, de setas, de elaboración de quesos y de fitosanitarios, entre otros. No se olvidan de la experimentación, «plantamos 17 variedades de tomate para ver cómo se dan en función do clima e do chan», añade. Y, el próximo curso, estrenarán su residencia, con 21 plazas. Cuentan con 44 plazas de comedor, del que están muy orgullosos porque en él los estudiantes pueden degustar todo lo que cultivan en el campo.

Lourizán (Pontevedra)

Especialistas en forestal. En la antigua escuela de capataces de Pontevedra se forman los peones forestales o medioambientales y los jefes de brigada, así como todo aquel que quiera trabajar en la industria forestal. «La idea de este centro es ofrecer una formación de calidad y muy especializada», explica José Antonio Ortega, su director, quien cuenta que el lema del centro, desde que se formó en el año 1954, era y sigue siendo «aprender facendo». «Aquí los chavales se pasan la mayor parte del día fuera del aula y es lo que más les gusta y como mejor aprenden». Destaca la alta inserción laboral de sus alumnos, «porque dentro del sector forestal hay muchos campos».

Centro de Formación e Experimentación Agraria de Lourizán

Becerreá

En la alta montaña. En este centro de la montaña lucense conviven alumnos de entre 17 y 44 años de edad que se forman en Aproveitamento e conservación do medio natural y Xestión forestal e do medio natural. También aquí la práctica es importante y cuentan con «trece vacas, un toro, tres novillas e 13 becerros» que viven en «76 hectáreas de terreno», asegura su director, Carlos Vázquez. La formación continua es otro de sus fuertes, «porque temos moita demanda», añade, y programan cursos en función de las necesidades de la comarca, sean estos de apicultura, de manejo de motosierras o de maquinaria forestal. También imparten certificados de profesionalidad de los que sus alumnos, «saen sabendo, por exemplo, todo o que precisan para montar unha industria apícola», añade.

Guísamo (Bergondo)

Formación a distancia. En este CFEA el ciclo superior de Paisaxismo e xardinería se puede seguir a distancia, lo que lo hace muy interesante «para a xente que se quere seguir formando ou que está traballando e quere facelo», relata su directora, Camino Nicolás. En su finca de 9 hectáreas disponen de jardines y zonas verdes para que los alumnos puedan hacer prácticas y tienen hasta viveros de huerta y flor. La novedad del próximo curso es que ofertarán un curso de especialización en Florería e composición floral, que solo se va a impartir en Galicia y Euskadi. «É coma un máster para os alumnos de FP», concluye.

La oferta formativa para el rural crece un 11 % y llega a las 406 plazas m. alfonso

Monforte

Formación de adultos. «Por aquí pasa medio millar de alumnos cada ano», afirma la directora del CFEA de Monforte, María Estrella Rodríguez. Es el único que no tiene FP, pero sí formación continua para el sector agroganadero. Así que aquí vienen alumnos de toda Galicia para adquirir conocimientos, empezando por el curso de aptitud empresarial agraria en modelo semipresencial. También tiene formación continua, de fitosanitarios o bienestar animal, y expiden certificados de competencia profesional, por ejemplo, para ganaderos. Ahora mismo están estudiando la posibilidad de poner en marcha un certificado de profesionalidad en elaboración de aceites y vinos. Para ello tienen 33 hectáreas, una explotación ganadera con 35 cabezas de rubia galega y campos experimentales de viñedo, maíz forrajero y frutales.