Lugo rechaza compartir con Vigo la ingeniería agrícola y la forestal

Imagen de uno de los pabellones de la Escola Politécnica Superior de Lugo. ÓSCAR CELA

Miembros del campus de Lugo, la alcaldesa, Lara Méndez, y el presidente de la Diputación, José Tomé, han coincidido en defender que dos de los grados que se cursan en la Escola Politécnica Superior (USC) de la ciudad, Enxeñaría Agrícola y Enxeñaría Forestal, se estudien completamente en el Campus Terra. Los planes trazados para esas dos carreras apuntan a que se conviertan en grados interuniversitarios, que se compartirán con la Universidade de Vigo y que se cursarán en más de un centro (Lugo y Ourense o Lugo y Pontevedra). Los dos resultan emblemáticos por sus años de funcionamiento y por su conexión con la agricultura, con la ganadería y con el sector forestal de la provincia.

Los planes supondrían que las enseñanzas serían comunes en los dos primeros cursos en los campus de esas tres ciudades. En tercero y en cuarto, por el contrario, habría especialidades en cada uno de ellos. En el campus de Pontevedra está implantada la formación de Enxeñaría Forestal, mientras que en el de Ourense se cursa Enxeñaría Agraria.

La directora de la Escola Politécnica Superior del campus de Lugo, Rosa Romero, se mostró ayer muy molesta con la situación, que no dudó en considerar que se trataba de una «aberración». Tras una visita a la Secretaría Xeral de Universidades advirtió que se podría llegar a dar una situación en la que unos alumnos asistiesen a clases presenciales en Pontevedra mientras otros las siguiesen en Lugo por videoconferencia.

Tal como expuso la directora tras la reunión, los planes se dirigen a crear un grupo para Enxeñaría Forestal y otro para Enxeñaría Agrícola, pero sin concretar por ahora en qué ciudades funcionarían. «Non se ten en conta a nosa experiencia docente, nin a especialización dos profesores, nin a necesidade da sociedade de ter técnicos», dijo.

Un no rotundo de la alcaldesa

La alcaldesa lucense, Lara Méndez, cree que la reducción de la oferta específica del campus es una mala noticia; pero además subrayó este jueves que la medida afectaba a dos grados «que son a esencia» del campus de la ciudad y que contribuyen a su excelencia. Méndez insta a la Xunta a analizar la trascendencia de la continuidad de esas enseñanzas en Lugo, recalcando que su presencia es importante para el tejido económico local.

En ese sentido, agregó, el Concello lleva a cabo una importante apuesta por apoyar la innovación del sector forestal, y el edificio Impulso Verde, construido con gran presencia de la madera entre sus materiales, supone un buen ejemplo. La alcaldesa plantea que una alternativa interesante podría ser la fusión de titulaciones.

La ingeniería de agrónomos empezó a funcionar en Lugo a finales de los ochenta, y la de forestales, en la década de los noventa. Para un catedrático de amplia experiencia en el campus lucense como Antonio Rigueiro, hoy presidente de la Asociación Forestal de Galicia (AFG), que esos grados pasasen a ser interuniversitarios supondría «un golpe moi duro». Rigueiro fue director de la Escola Técnica Superior de Enxeñeiros Agrónomos y luego estuvo al frente de la Escola Politécnica.

Rigueiro afirmó este jueves que también se podría crear un problema de gestión con el nuevo sistema y que debería aclararse a qué universidad le correspondería. En su opinión, una solución razonable sería repartir titulaciones entre Lugo y Pontevedra. Así, en el campus lucense podría funcionar el grado de Industrias Forestais, y en el pontevedrés, el de Explotacións Forestais. El docente recalcó además que la oferta formativa de la Escola Politécnica Superior tenía el valor de formar profesionales en sectores muy relacionados con el tejido económico y social de la provincia y de Galicia en general.

Oferta reforzada

Fuentes de la Consellería de Cultura, Educación e Universidades precisaron este jueves que los dos grados saldrían reforzados al convertirse en interuniversitarios, e incluso anunciaron que la oferta formativa de la USC en Lugo se ampliaría el próximo curso con nuevos grados, todavía sin concretar.

La Diputación amenaza con revisar su colaboración

La Diputación, cuya colaboración con la USC supone más de un millón de euros al año, amenaza con revisar esa aportación si la institución universitaria «continúa adiante con decisións tomadas de forma unilateral». Defiende la permanencia de los dos grados con su actual configuración, y rechaza que una oferta educativa debe fundamentarse en la rentabilidad social. Frente a la pérdida de habitantes, la medida debe ser acercar enseñanzas al territorio para fijar población.

Una reducción de alumnos que se usa como argumento y que crea polémica

Para la Xunta, la conversión de los grados en interuniversitarios es una cuestión relacionada con el mapa de titulaciones y con el Plan de Financiamento Universitario, con tres consecuencias: la eliminación de titulaciones sin alumnos suficientes, la fusión de los grados multiplicados que carezcan de demanda y la especialización de las carreras para que resulten más atractivas ante los estudiantes.

En este curso, en la Escola Politécnica Superior de Lugo hay matriculados 51 alumnos en primero de Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria, 23 en Enxeñaría Forestal e do Medio Natural y 25 en Enxeñaría Civil, sobre el que también pesa la amenaza de la supresión. Solo el primero de esos grados cumple el requisito de 45 alumnos como mínimo que marca el decreto 222/2011, pero la situación genera igualmente polémica: Rosa Romero advierte de que no se tienen en cuenta los alumnos que llegan procedentes de ciclos de FP ni los matriculados en el doble grado en Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria y en Enxeñaría Forestal e do Medio Natural.

Por su parte, la USC sostiene que la redefinición de la oferta de títulos es un proceso en permanente movimiento.

Un Vicerrectorado ya cerrado en el centro de la ciudad

La USC cerró el año pasado el edificio de Vicerrectorado que estaba cerca de la catedral. Los servicios se trasladaron al campus, y el inmueble apenas registra actividad.