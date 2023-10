Las cuentas de Medio Rural: 12 millones para los ganaderos de Ternera Gallega y 30 para seguir con la recuperación de tierras

XOAN CARLOS GIL

La Consellería do Medio Rural ha diseñado sus cuentas pensando en mejorar la situación económica de los sectores productivos, agroganaderos y forestales, según explica en la memoria de los presupuestos. «Mellorar a comercialización dos produtos agroalimentarios, fortalecer a sustentabilidade e competitividade do sector lácteo, diversificar e apuntalar a potencialidade produtiva do monte e da súa industria, recuperar as terras abandonadas, previr os incendios forestais e avanzar nos servicios prestados» son, según este documento, los ejes de trabajo fundamentales de esta Administración. Así, en las cuentas se reservan importantes partidas para continuar aplicando la Lei de recuperación da terra agraria, prevenir y combatir los incendios forestales y apoyar a los productores de Ternera Gallega, entre otras cuestiones.

El convenio firmado en su día con Inditex para lograr la recuperación de terrenos devastados por el fuego se lleva este año una importante partida, de 3.260.000 euros. No hay que olvidarse de que este acuerdo establece una inversión total de 9 millones de euros, repartidos en varias anualidades, la primera de las cuales fue el pasado año, cuando se invirtieron 500.000 euros.

La defensa del monte es, sin duda, una de las grandes apuestas de la consellería. Así, en las cuentas se reservan 4 millones de euros para la renovación de motobombas, más de ocho millones para las infraestructuras preventivas y otro medio millón más para seguir mejorando el sistema de vídeovigilancia.

Uno de los objetivos de la consellería será el de apoyar la gestión conjunta de los montes. Por eso en las cuentas se reserva una partida de 2,4 millones de euros para fomentar las agrupaciones forestales de gestión conjunta. Habrá, además, 7,4 millones de euros para el inicio de la intervención forestal en la Política Agraria Común (PAC).

En el ámbito de la ganadería, destacan sobre todo los 12 millones de euros que Medio Rural tiene previsto repartir entre los ganaderos de Ternera Gallega, en una línea de ayudas que se les había prometido a estos profesionales y que les permitirá percibir 220 euros por animal. Hay, además, otros 1,5 millones de euros para el plan apícola y 30 millones más para las ayudas de transformación y comercialización de productos agrarios.

Los planes de mejora se repartirán algo más de 27 millones de euros, mientras que en las ayudas para la incorporación de jóvenes habrá un presupuesto de 16 millones más. La incorporación de nuevas personas agricultoras dispondrá de tres millones y la de pequeñas explotaciones de un millón más.

La recuperación de la tierra agraria sigue siendo, sin duda, una de las grandes apuestas de Medio Rural. Y una forma de poner en valor esos terrenos es a través de las concentraciones parcelarias, que han recibido un impulso en los últimos ejercicios. Las cuentas del próximo año reservan otros 24 millones de euros para seguir fomentando este instrumento. Además, hay otros 5 millones de euros para implantar nuevas aldeas modelo y polígonos agroforestales. También se reservan 21,2 millones para la mejora de caminos en el medio rural. Por último, la ordenación del territorio y los planes integrales de gestión de tierras agrarias se llevarán otros 875.000 euros.

Otra de las líneas claves de la consellería es la valorización de la madera. En este apartado, se reservan dos millones de euros para seguir fomentando la construcción en madera estructural. También sigue adelante la mejora del Centro de Investigación Forestal de Lourizán, en el que se invertirán otros 870.000 euros.

Por último, entre las partidas más destacadas figuran también los 400.000 euros que la Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal) reserva para la promoción de los productos agroalimentarios o los 800.000 que deberían servir para poner en marcha el matadero móvil, un servicio este último que debería estar ya en funcionamiento.