—Ha trabajado mucho con las castañas, pero no se ha agachado tanto para apañarlas, ¿no?

—Apañar, no mucho, pero he viajado muchísimo para ver castañas. Con 21 y 22 años ya iba por ahí a comprar miles de kilos.

—¿Dónde están las mejores?

—Tengo que decir que en Galicia. Tenemos tanta variedad, que también están las mejores del mundo.

—El castañero ese de las ciudades, se mantiene.

—Cada vez hay más. Antes se consumía mucho en las casas. Pero la gente joven las compra en la calle. Pasa en toda Europa.

—¿A usted cómo le gustan?

—Cocidas con leche, como las comía de pequeño. Como no las tengo que pelar... También me encanta un buen caldo de castañas. Y asada, por supuesto. Es que aquí se pelan cada día 70.000 kilos de castañas, que son unos diez millones de unidades, durante tres meses. Así que yo no las tengo que pelar, ja, ja.

—¿Celta o Dépor?

—Yo soy del Lugo. Y del Monterroso, que patrocinamos.

—¿En qué emplea el tiempo libre?

—Antes pescaba, ahora hace tiempo que no lo hago. Me gusta mucho estar con mis amigos, una buena tertulia. De eso disfruto mucho. También me gusta viajar, ir a la playa y pasear. Pero no tengo mucho tiempo libre.

—Dígame algunas palabras que lo definan.

—Soy bastante extrovertido, serio en los negocios e intento mantener mi palabra, que es mi valor. Y soy perseverante. Es importante no perder el rumbo.

—Un sitio en el que sea feliz.

—Por ejemplo de vacaciones dando un paseo por la playa, en algún furancho o en una tertulia con mis amigos.

—De pequeño, ¿qué qería ser de mayor?

—Yo creo que ya nací empresario. Siempre tuve esa sensación. Mi abuelo lo fue, tuvo un aserradero y, aunque lo conocí poco, yo creo que me salieron esos genes. La verdad es que nunca pensé llegar donde llegué, aunque me costó mucho. No me arrepiento de nada.

—Una canción.

—Déjame, de Los Secretos.

—¿Lo más mportante en la vida?

—La familia es muy importante; el trabajo también. Pero lo más importante es la salud.