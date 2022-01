Imagen de archivo de maleza en el entorno de Lugo, un lugar idóneo para refugio de jabalíes ALBERTO LÓPEZ

El Ministerio de Agricultura ha sacado a consulta pública su Estrategia Nacional de Gestión Cinegética. El documento, que tiene como principal objetivo fomentar una caza sostenible que permita el equilibrio entre la conservación de la biodiversidad, la gestión de los ecosistemas, el control de poblaciones y la generación de riqueza en el medio rural, permanecerá abierto a aportaciones desde hoy, miércoles, hasta el 2 de febrero. De momento, estas son algunas de las sugerencias que realiza en asuntos que preocupan a la ciudadanía, como el regular las poblaciones de jabalí o la prevención de accidentes debidos a la fauna salvaje:

control del jabalí

Zona intermedia entre su hábitat natural y un espacio urbano o periurbano. La presencia de jabalíes deambulando por zonas urbanas o periurbanas no resulta extraña. Hasta se ha visto alguno dándose un baño en el mar. Para acabar con su presencia en estos entornos el documento propone, entre otras cosas, «evitar el acceso de jabalíes a desperdicios en basureros, cubos de basura en zonas periurbanas, zonas de descanso de carreteras, áreas de recreo... mediante la colocación de vallados u otros medios disuasorios». Otra de las recomendaciones que hacen es la de dotar las zonas verdes de sistemas de regadío que impidan el encharcamiento o formación de barrizales, así como la exclusión de zonas de césped, que pueden atraer a los jabalíes.

El documento también señala, por ejemplo, que las autoridades municipales podrán adoptar medidas complementarias para orientar a los ciudadanos en caso de toparse con un jabalí tanto en zonas urbanas como en carreteras vecinales. Por ejemplo, recuerdan que no hay que correr, hay que dejarles una vía de escape, no acercarse a fotografiarlos o no darles alimento. Al mismo tiempo deberán colocar carteles que indiquen la presencia de estos animales para la reducción de la velocidad.