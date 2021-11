—Es una albahaca de Oriente que sabe y huele totalmente a canela.

—¿Cada año cambian de variedades?

—Intentamos introducir dos o tres nuevas. Algún productazo, como le llamamos nosotros, tipo guisante lágrima y otros más del día a día. Lo que hacemos siempre es ir un año adelantado. Este 2021 estuvimos haciendo pruebas de lo que sacaremos en enero. La alta cocina necesita siempre saber lo que va a tener con antelación.

—Si sus abuelos levantaran la cabeza y vieran albahacas de canela...

—Mis dos abuelos fueron emprendedores de su época. Así que igual se llevaban las manos a la cabeza, pero luego estarían orgullosos.

—Igual le ayudaban con el sacho.

—Bueno, uno de ellos tuvo una de las primeras granjas de cerdos que hubo en Galicia y el otro abuelo tenía uno de los pocos almacenes de telas que había en el país.

—Así que muy de sacho no eran.

—Pues no, creo que en mi familia el del sacho soy yo, ja, ja.

—También fue piloto comercial.

—Sí. Estudié y luego hice horas en Estados Unidos. Le dediqué un tiempo hasta que pensé que quería hacer otra cosa.

—Cambio radical.

—La verdad es que siempre pensé en dedicarme al campo, pero a largo plazo. En Londres tuve muchos oficios: trabajé en McDonalds, en una fábrica de bolígrafos, de camarero en un hipódromo y en una granja orgánica que servía a restaurantes. Y pensé que eso me molaba. Vine y puse en marcha este proyecto. Los primeros años no fue bien, pero con el tiempo cogimos forma y llegamos hasta aquí.

—Una ensalada suya saldrá por una pasta.

—No crea, ja, ja. Depende de la cantidad y las variedades.

—¿Hay alguna variedad que se le resista?

—Resistir se me resisten todas. Hay algunas que tardó hasta cuatro años en sacarlas. Algunas de esas cosas nunca se cultivaron en Galicia y no hay a quien preguntar. Esto no es sembrar y obtener. Muchas veces es prueba error, prueba error hasta que sale.

—Su finca es la finca de los cuervos, que son unos animales un poco místicos...

—Yo también soy un poco místico. Les silbo todos los días y, cuando no me responden, digo que están enfadados conmigo. Me hace mucha gracia verlos.

—¿Celta o Dépor?

—No soy de fútbol. Me vale cualquier equipo gallego. Por decirle alguno... que ganen los dos.

—¿Cocina algo?

—Sí, algo sí. Pero soy muy malo.

—Defínase en pocas palabras.

—Currante, sincero, loco y soñador.

—Ahora Galicia.

—Un país precioso, tenemos de todo, la mejor comida y somos auténticos.

—¿Con qué se divierte más allá del trabajo?

—Dedico mucho tiempo a mi hija y a mi pareja. Son mi prioridad. En estos momentos de mi vida es lo que más complace.

—¿Qué le gustaría mejorar que no hace bien?

—La comunicación de mi proyecto.

—Dígame una canción.

—San Bá, de Vicente García.

—¿Lo más importante en la vida?

—La salud, porque sin salud no hay nada.