Inés Santé, directora del Agader: «El sacho no lo domino»

-A nosotros, lo que nos llega es que hay demanda. Pedimos proyectos que necesitaran tierra y hemos recibido más de 1.500 que demandan alrededor de 21.000 hectáreas geolocalizadas. En general, la petición de tierras es de más de 230.000 hectáreas. Sí que existe esa iniciativa.

-El que va a salir perdiendo es el jabalí, al que le faltará hábitat.

-Esperemos que sea otro efecto beneficioso de poner las tierras en producción.

-¿Qué tal con el sacho?

-Tengo que reconocer que no lo domino. Mi práctica es limitada. Yo soy una teórica. Más allá del jardín... Y ni siquiera tengo mucho tiempo para eso.

-Los que tienen un huerto dicen que es adictivo.

-Tengo poca experiencia. ¿Cuenta recoger castañas? De pequeña iba y me encantaba. Ahora lo hago con los castaños de mi suegro. Y con las cerezas.

-Si tuviera que explotar esas tierras que tiene, ¿a qué las dedicaría?

-Yo las arrendaría a explotaciones de la zona, pero si me pregunta por una idea con futuro, yo lo veo en todo lo orientado a actividades ecológicas y a la ganadería extensiva.

Edgardo

-Usted es una técnica en la Administración. ¿No le tienta la política?

-Uy, no. Me da mucho respeto. Este puesto sí demanda algo de perfil político, pero no es lo mío.

-¿Docencia o investigación?

-Echo más de menos la investigación. Me gusta mucho.

-¿Celta o Dépor?

-Del Deportivo un poco, aunque soy una seguidora del Real Madrid. Pero desde que tengo hijos ya no puedo ver el fútbol.

-¿Cuántos tiene?

-Tres.

-¿Dificultades de conciliación?

-Malabarismos.

-Hay quien dice que el rural no será atractivo en tanto no haya oportunidades de ocio para las mujeres.

-Yo creo que es igual para hombres y mujeres. Lo que cuenta es que haya oportunidades.

-Defínase en pocas palabras.

-Trabajadora, tímida y por aquí dicen que soy un poco cabezota. Y creo que soy sincera.

-¿Y cómo explicaría Galicia?

-Es diferente y complicada. Tenemos una diversidad muy grande, que también es algo distintivo.

-¿Como aprovecha su tiempo libre?

-Con mi familia. En vacaciones aproveché para leer algún libro que no sea de trabajo. O ir de compras. Gracias a Dios tengo una hija a la que le gusta acompañarme.

-¿Deporte?

-Me gustaría, pero no tengo tiempo. Durante el confinamiento me acostumbré a hacerlo en casa, pero al empezar este trabajo, lo abandoné.

-¿Qué tal duerme?

-Bien. Todo lo que me dejan en casa.

-¿Cocina?

-Poco. No me gusta, me estresa mucho.

-¿Diría que es una persona espiritual?

-No, muy poco. Soy muy ingeniera.

-Dígame una canción.

-Alguna del álbum Autobiografía de Duncan Dhu.

-¿Qué es lo más importante en la vida?

-La familia es lo primero.