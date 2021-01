La Xunta dará cinco años para reclamar fincas que no tengan dueño conocido

0

La Voz de Galicia

12/01/2021

Cuando alguien se pregunta cuál es el principal obstáculo para movilizar tierra en Galicia y para que las explotaciones puedan acceder a superficies que satisfagan sus demandas, lo primero que se le suele venir a la cabeza es una palabra: minifundio. Pero hay otro factor asociado que pone el listón todavía más alto para aquellos que quieren hacerse con terreno: las fincas de propietarios desconocidos. Porque en Galicia hay unos once millones de parcelas rústicas, repartidas entre 1,6 millones de titulares. Pero es que además, un 8 % de ellos no se sabe quienes son. Las razones de ello son tan variadas como la orografía gallega. Desde herencias que no se han llegado nunca a dividir a emigrantes que nunca regresaron y cuya descendencia desconoce que tiene un terrenito en una esquina del noroeste peninsular.

Ahora la nueva Lei de Recuperación de Terra Agraria de Galicia, cuya proposición fue registrada ayer en el Parlamento gallego por el conselleiro de Medio Rural y también diputado, José González; el portavoz del grupo popular, Pedro Puy, y la viceportavoz del PP, Elena Candia, dará potestad a la Xunta para buscar a los dueños de esas fincas con el fin de actualizar el catastro. Pero también, como explicaba el conselleiro, abre un período de cinco años desde que se concluye la investigación en base a la que una finca es declarada como de propietario no conocido para que aquellos que de repente se enteren de que son dueños de un terreno puedan reclamarlo no teniendo que ir al juzgado para recuperar la titularidad.

Hasta ahora, esa potestad de investigar quiénes son los titulares de los terrenos es exclusiva del Estado. En aquellos casos en que la Administración central no es capaz de dar con ellos, la tierra pasa inmediatamente a titularidad pública. En caso de querer recuperarla una vez realizado el cambio, los propietarios legítimos deben emprender acciones judiciales.

Pero la «ambiciosa» norma, como la calificó Pedro Puy, da potestad a la Xunta para realizar ese trabajo tras obtener el visto bueno de los servicios jurídicos correspondientes. Además, durante los cinco años de margen que establece antes de que el terreno pase a dominio del banco de tierras público, la Xunta únicamente podrá alquilar el terreno. Las rentas que genere serán custodiadas por la Administración que, en caso de aparecer, reembolsaría luego a su dueño.

El conselleiro de Medio Rural confió en que esta iniciativa recogida en la norma haga correr la voz animando a los propietarios a actualizar la documentación y poner en valor sus tierras ahora abandonadas a través de las diferentes fórmulas articuladas por la administración para ese fin.

Porque precisamente el objetivo de la ley es adaptar el campo gallego a los nuevos cambios que se han ido produciendo en él a lo largo de los últimos años porque aunque Galicia es una potencia agraria, todavía tiene mucho camino por recorrer. De hecho, aludiendo a un estudio realizado por las universidades de Vigo y Santiago, González apuntó que el impacto económico que puede suponer en Galicia la puesta en valor de la tierra infrautilizada es de unos 1.000 millones de euros.

Las medidas para poner en valor la tierra requerirán un consenso mínimo del 70 %

Un consenso mínimo del 70 %. Ese es el porcentaje marcado por la Lei de Recuperación de Terra Agraria de Galicia para poder llevar a cabo algunas de las distintas medidas de recuperación de tierra de este documento de 144 artículos, donde se recogen 43 de las recomendaciones de la comisión parlamentaria de investigación de incendios forestales del 2017.

Aldeas modelo. El punto de partida es mantener limpias las franjas secundarias de las aldeas para no tener que desbrozar año a año. Pero a partir de ahí también pretenden crear riqueza en esos pueblos, además de atraer población. Ya están en marcha varios proyectos de este tipo en los que los propietarios de las parcelas tienen la alternativa de trabajarlas, alquilarlas o venderlas. No se mueven los marcos. Cada parcela queda como está.

Polígonos agroforestais. La idea es dar respuesta a las necesidades de terreno que tienen las distintas actividades agrarias. De ahí que en este caso puedan moverse los marcos para obtener fincas más grandes. Por ejemplo, juntar un mínimo de diez hectáreas para desarrollar una actividad forestal; un mínimo de cinco para pastoreo, o tres para huerta.

Agrupaciones de gestión conjunta. No supondrá la reorganización de la propiedad y los beneficios se repartirán entre los propietarios durante el tiempo que dure la gestión conjunta de la tierra.