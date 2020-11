Tráfico no multará a los tractores a los que no les dio tiempo de pasar la ITV

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Somos Agro

redacción 13/11/2020 17:57 h

El 16 de mayo el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba una orden en la que marcaba el 10 de noviembre como la fecha límite para pasar la ITV de aquellos vehículos agrícolas a los que les había caducado el documento durante el confinamiento. Las semanas fueron pasando y las unidades móviles de la empresa concesionaria en Galicia de realizar este tipo de inspecciones fueron desplazándose por los concellos para aligerar una lista de espera que era larga. El asunto traía tanta cola que incluso llegó al Parlamento gallego y, según los datos facilitados por la empresa concesionaria, hace poco más de una semana, quedaban unas 1.423 inspecciones pendientes, mientras que habían realizado ya 16.882 controles. Pero este jueves la Delegación del Gobierno en Galicia añadió otro capítulo a esta historia al anunciar que los agentes de Tráfico no multarían a los tractores que no pudieron pasar el control a tiempo porque la ITV no llegó a su pueblo.

La instrucción dada desde la delegación del Ejecutivo central en Galicia establece que «no procede formular denuncia a los vehículos agrícolas que circulen a partir de 10 de noviembre del 2020 con la inspección técnica caducada si queda acreditado que no pudieron pasar la inspección con anterioridad a esta fecha, de acuerdo con el calendario de ITV móviles».