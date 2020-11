Bruselas pisa el acelerador para regar el campo con 8.000 millones de euros del fondo covid-19

0

La Voz de Galicia Somos Agro

redacción 10/11/2020 19:25 h

El Consejo y Parlamento europeos dieron esta martes un toque de acelerador para apurar la entrega a agricultores, productores de alimentos y zonas rurales la entrega de los 8.000 millones de euros de ayudas del fondo de recuperación de la economía tras la pandemia provocada por el covid-19. Lo hicieron al llegar a un preacuerdo, pendiente ahora de la luz verde definitiva por parte de ambas Cámaras, en base al que un 30 % de esos fondos quedará liberado el año que viene, mientras que el resto se habilitará un año después.

La letra pequeña del acuerdo, como avanzaron desde el Parlamento en un comunicado, muestra como un 37 % de la financiación irá destinada a los agricultores ecológicos con el fin de sufragar acciones «relacionadas con el medio ambiente, el clima y el bienestar animal». Además, al menos un 55 % del fondo, deberá destinarse a apoyar la incorporación de jóvenes agricultores o a inversiones agrícolas que contribuyan a la «recuperación resiliente, sostenible y digital».

Desde el Parlamento añaden además que «la parte de la financiación de recuperación que los países de la UE gastarán en prácticas beneficiosas para el medio ambiente no debería ser inferior al porcentaje de la dotación de desarrollo rural de la UE que gastan actualmente para este fin». La UE financiará hasta el 100% de las medidas elegibles con los fondos adicionales proporcionados por Next Generation EU. De ahí que los países de la UE no tendrán que aportar ningún dinero adicional de sus presupuestos nacionales.

Los negociadores acordaron que las inversiones realizadas por agricultores y procesadores de alimentos que contribuyan a una recuperación económica digital y sostenible pueden respaldarse hasta un nivel del 75 % de los costos incurridos. Los eurodiputados también consiguieron aumentar el límite máximo de la ayuda para la creación de empresas del Fondo de Desarrollo Rural para jóvenes agricultores de 70.000 a 100.000 euros.